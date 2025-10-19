Keresés

2025. 10. 19. Vasárnap
Belföld

Brüsszel háborúra készül, Magyarország békecsúcsot szervez – Szijjártó Péter a döntő különbségről

2025. október 19., vasárnap 09:50 | MTI
Budapest Szijjártó Péter békecsúcs

Orbán Viktor az egyetlenegy olyan politikus ma az Európai Unióban, aki a világ valamennyi nagyhatalmának vezetőjével egyszerre tud kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést és kapcsolatot fenntartani - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

  • Brüsszel háborúra készül, Magyarország békecsúcsot szervez – Szijjártó Péter a döntő különbségről

Szijjártó Péter azt mondta, Európa legbiztonságosabb országa és a nemzetközi békepárti tábor leghangosabb európai tagja ma Magyarország. A magyar miniszterelnök - egyetlen európai vezetőként -

mind az amerikai, mind az orosz elnökkel kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést tudott kiépíteni és fenntartani.

A miniszter rámutatott arra, Magyarország egyedüli uniós tagállamként folyamatosan a béke pártján állt, a béke ügyét képviselte, mindig a diplomáciában hitt. Három és fél esztendővel ezelőtt, amikor az ukrajnai háború kitört, Magyarország jelezte, kész segíteni, hajlandó bármilyen közvetítői szerepre vagy a béke ügyében fontos tevékenység végrehajtására.

"Most jutottunk el oda, hogy az amerikai és az orosz elnök abban állapodott meg, hogy a békecsúcsot Budapesten fogják megtartani"

- hangsúlyozta a politikus, hozzátéve:

Magyarország, mint a béke szigete, készen áll a békecsúcs megszervezésére.

Szijjártó Péter azt mondta, az európai uniós országok közül szinte mindegyik - Szlovákia és Magyarország kivételével - háborús politikát folytat. A brüsszeli politikusok döntő többsége az ukrajnai háborút a saját háborújának állítja be.

Brüsszel háborúra készül, hadi üzemmódba akarja állítani az Európai Uniót, fel akarja fegyverezni Ukrajnát,

finanszírozni akarja Ukrajnát az európai emberek pénzéből, Magyarország pedig békecsúcsot szervez. Ez a különbség - jegyezte meg.

A miniszter közölte, hogy már az előző - alaszkai - csúcstalálkozó szervezése során is felmerült Budapest lehetséges helyszínként.

Most, amikor a két elnök a hét második felében újra beszélt egymással, Magyarország jelezte, hogy vállalja a csúcstalálkozó megszervezését.

Még aznap este beszélt Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trumppal, majd másnap reggel Vlagyimir Putyinnal - közölte a politikus, hozzátéve, hogy ő maga pedig amerikai és orosz diplomáciai vezetőkkel egyeztetett.

Tájékoztatása szerint a csúcstalálkozó előtt előkészítő megbeszéléseket szerveznek, ezek koordinálására a külügyminisztereket jelölték ki, amint ezek lezajlanak,

világossá válhat a menetrend, majd a pontos dátum is.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy sikeres legyen a csúcstalálkozó, mindent meg fog tenni a béke érdekében.

A politikus "demagóg propagandának" nevezte azt a kijelentést, hogy Magyarország elszigetelődött.

Azt mondta,

az Európai Unió a világpolitika színpadán elszigetelődött a világ legerősebb politikai szereplőitől.

Az elmúlt nyolc évben az európai politikusok versenyt rendeztek egymás között abban, hogy ki tud bántóbb, "bunkóbb" megjegyzéseket tenni Donald Trumpra. Brüsszel elszigetelte magát Kínától azzal, hogy rendszerszintű riválisnak minősíti és a tagállamok akarata dacára vámokat vetett ki a kínai elektromos autókra. Az Európai Unió elszigetelte magát Oroszországtól a szankciókkal, azzal, hogy arra kényszeríti az európai országokat, hogy kétszeres, háromszoros, négyszeres árat fizessenek az energiahordozókért. Európa elszigetelte magát a jövő kontinensétől, Afrikától azzal, hogy mindenfajta genderőrülettel kapcsolatos feltételt támaszt a gazdasági, kereskedelmi együttműködés útjába - sorolta a miniszter.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott,

Brüsszel és az európai politikusok döntő többsége mást nem tesz, mint akadályozza a békefolyamatot.

"Biztosak lehetünk benne, hogy az európai uniós politikusok döntő többsége a következő hetekben vagy napokban mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez a csúcstalálkozó ne jöhessen létre, mert ha a csúcstalálkozó létrejön, az a béke esélyét kínálja fel, ők pedig a háború meghosszabbításában érdekeltek" - fogalmazott.

 Legalább 17 utas halt meg egy buszbalesetben Brazília északkeleti részén, Pernambuco államban, amelynek körülményeit még nem tisztázták – közölte szombaton a rendőrség.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

