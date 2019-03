Brüsszel fokozná a bevándorlást

Valójában megerősítette az Európai Bizottság (EB) az Európába irányuló migráció fokozására vonatkozó tervek létezését a magyar kormány tájékoztatási akciójával kapcsolatban kiadott múlt heti közleményében – írja a Magyar Nemzet a Kormányzati Tájékoztatási Központ által vasárnap kiadott dokumentumra hivatkozva, amelyet nyilvános állásfoglalásokra és szavazási jegyzőkönyvekre hivatkozva állítottak össze.

A nyolcoldalas dokumentumban rámutattak: a „legális migrációs lehetőségek” biztosítását sürgető brüsszeli állásfoglalás nyílt együttműködésre hív fel a bevándorlás fokozásáért. Emlékeztettek: az úgynevezett Juncker-képlet alkalmazása évente több mint 15 ezer ember betelepítését irányozta elő Magyarországra, 2017-ben az Európai Parlament is megszavazta a migránskvóta bevezetését.

Arra is felhívták a figyelmet: bár az EB álláspontja szerint Soros Györgynek a tervekhez semmi köze, ennek ellentmond, hogy a milliárdos spekuláns korábban közzétett javaslatai egybevágnak a brüsszeli elképzelésekkel. Nem megkerülhető tényként említették, hogy Soros az elmúlt években több mint húsz alkalommal egyeztetett brüsszeli biztosokkal. A közleményben arra is emlékeztettek, hogy tavaly az EB egy olyan új javaslattal is előállt, amely átalakítaná az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget (Frontex), s csorbítaná a tagállamok szuverenitását.

Az EP-ben múlt év végén nagy többséggel megszavazták a migránsvízumokra vonatkozó terveket, és az úgynevezett migránskártyákkal kapcsolatban az EB elismerte, hogy finanszírozzák a programot – idézték fel a dokumentumban. Mint rámutattak, a bizottság arra is javaslatot tett, hogy az uniós támogatások meghatározásánál az egy főre jutó GDP mellett figyelembe kelljen venni azt is, hogy a tagállamok mennyi migránst fogadtak be. Így Brüsszel duplán vonna el forrásokat a bevándorlást elutasító országoktól, hiszen az új dublini rendszerben is büntetné azokat az országokat, amelyek nem fogadnak be migránsokat. A közlemény mindazonáltal leszögezi, hogy a magyar kormány az őszinte párbeszéd híve, még ha ez vitákkal is jár.