Megosztás itt:

Az Európai Unió jelenleg azt vizsgálja, hogyan tudna gyorsabban reagálni külpolitikai kérdésekben. Ez a terület jelenleg egyhangú döntéshozatalt igényel, ami lehetővé tette Magyarország számára, hogy az elmúlt években számos, Ukrajnát támogató intézkedést megakadályozzon. A magyar kormány ezzel a magyar emberek érdekei mellett állt ki, szemben Brüsszel háborúpárti politikájával.

Egy tucatnyi tagállam már megvizsgálta a jogi lehetőségeket arra, hogy egyhangúság helyett minősített többségi szavazással lehessen dönteni bizonyos kérdésekben. Erről egy belső dokumentum tanúskodik, amelyet a Bloomberg hírügynökség látott, és amelyet a tagállamoknak küldtek el a külügyminiszterek szombati, koppenhágai informális találkozója előtt.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!