Brüsszel a határrendészeti rezsim megváltoztatására akarja rákényszeríteni hazánkat

Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kitért arra is, hogy a Szahara és Fekete-Afrika találkozásánál húzódó, több országból álló Száhel-övezet az elmúlt időszakban fontos szűrőszerepet töltött be. Az itt végbement változások következtében ez már nem érvényesül olyan mértékben, mint kellene.

A főtanácsadó rámutatott, az elmúlt tíz évben Nyugat-Európában több helyütt is így tettek, ezért tarthatatlan helyzet alakult ki Németországban, Svédországban, Hollandiában és más országokban is. Sikertelen volt a menekültstátuszt elnyerők beilleszkedése a társadalomba: nem tanulták meg az adott ország nyelvét, súlyos visszaélések vannak a szociális ellátórendszerrel, egyre romlik a közbiztonság, és egyre súlyosabb terrorcselekmények történnek.

