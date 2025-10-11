Megosztás itt:

Óriási előrelépés a magyar vasúti közlekedésben: a kormány forrást biztosít több mint 90 modern villamos motorvonat beszerzésére – jelentette be Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter szerint a döntés éles ellentétben áll a brüsszeli politikával, amely a háború támogatására szórja a pénzt ahelyett, hogy az európai emberek életét javítaná.

A magyar érdek az első: A kormány a vasutat fejleszti, nem a háborút finanszírozza

Lázár János Facebook-oldalán jelentette be a jó hírt: a kormány, meghallva az utazóközönség igényeit, forrást biztosít egy nagyszabású flottafejlesztésre. Míg Brüsszel az európai adófizetők pénzét a háborús uszításra és Ukrajna feneketlen zsákjába önti, a magyar kormány a józan ész politikáját követi, és a magyar emberekre költ. A több mint 90 modern, akár használt, de jó minőségű villamos motorvonat beszerzése hatalmas minőségi ugrást jelent majd a vasúti közlekedésben, kényelmesebb és megbízhatóbb utazást biztosítva milliók számára.

A siker kézzelfogható: A tarifareformtól a járműbeszerzésig

A miniszter rámutatott, hogy a döntés a sikeres kormányzati politika egyenes következménye. A tarifareform (vármegye- és országbérletek) rekordszintre emelte az utazásszámokat, ami bebizonyította, hogy van igény a minőségi közösségi közlekedésre. A mostani bejelentés erre a sikerre épít. A program egy nagyobb, 800 milliárdos vasútipálya-felújítási program része, amely a sínek, az állomások és a járműpark teljes megújítását célozza. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója is megerősítette: a cél, hogy az utazás ne csak olcsóbb, de fokozatosan jobb is legyen.

A jövő a síneken van: Így épül a 21. századi magyar közlekedés

A kormány cselekszik, amíg Brüsszel csak beszél és rombol. A most elindított járműbeszerzési eljárások egy hosszú távú stratégia részei, amelynek célja, hogy a magyar vasút felzárkózzon a 21. század elvárásaihoz. A miniszter szerint a "fürkészek" a világpiacon már felkutatták a legjobb ajánlatokat, így a fejlesztés gyorsan és hatékonyan valósulhat meg. A kormány ezzel is bizonyítja, hogy a magyar emberek érdeke és kényelme minden brüsszeli diktátumnál fontosabb.

Olvassa el részletesebben, hogyan teszi tönkre Brüsszel Európát, miközben Magyarország a jövőt építi átfogó elemzésünkből!

Forrás: MTI

Fotó: Lázár János / Facebook