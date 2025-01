BREAKING: Bombariadó van a budapesti általános és középiskolákban

Megosztás itt:

A Mandiner értesülései szerint 20 budapesti iskolában és vidéken több helyen egyszerre volt bombariadó csütörtök reggel. Az újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskolát kiürítették, a rendőrök a helyszínen tartózkodtak. Csepelről is hasonló az értesülés, sajtóinformációk szerint Csepelen négy iskolában van bombariadó. Információk szerint ugyanez a helyzet a nyolcadik és tizenegyedik kerületben, illetve a tizenhetedik kerületben is.

A rendőrség információi szerint: „valószínűleg egy helyről származó, hasonló tartalmú elektronikus levél érkezett több oktatási intézménybe 2025. január 23-án reggel. Ezzel kapcsolatban a rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz. Kérjük, aki ilyen küldeményt kap, értesítse a hatóságot, és a rendőrség utasításai szerint járjon el.”

Orbán Viktor kijelentette: Forródróton vagyok a belügyminiszterrel.” Megjegyezte a miniszterelnök, „az érintett iskolák biztonságát megerősítjük, a bombariadók hátterét felderítjük.”

Borbély Lénárd, Csepel polgármestere a Facebook-oldalán megerősítette,

„bombariadó van a budapesti általános és középiskolákban. Ez a csepeli iskoláinkat is érinti, folyamatosan érkeznek a fenyegető levelek. Várhatóan az iskolákat ki fogják üríteni.”

Tájékoztatta a csepelieket, hogy megnyitották a Csepeli Napközis Tábort (Hollandi út 18.) azok számára, akiket a szüleik nem tudnak hazavinni, illetve a velük érkező pedagógusok, kísérők számára.

A Promenad24 értesülései szerint a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumban is bombariadó volt. A Telex arról tájékoztatott, hogy az Óbudai Gimnázium is érintett és Soroksárról is hasonló hírek érkeztek.

Forrás: Mandiner

Fotó: MTI/Komka Péter