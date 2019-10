Bővülő családtámogatási rendszer, újabb gazdaságvédelmi akcióterv

"Ezért újabb gazdaságvédelmi programot kell kidolgoznunk, és életbe léptetnünk, ezek eddig sikeresek voltak, hiszen tudott bővülni a magyar gazdaság, növekedett a bérszínvonal, és a foglalkoztatás is bővült, tehát ez lesz a két fő nagy irány, ebben az értelemben semmi meglepő nincs, hiszen eddig is ezt csináltuk, és mindig is erről beszéltünk a kampányban."