Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 24. Szerda Gellért, Mercédesz napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Bővülhet az együttműködés a magyar és az azerbajdzsáni egyetemek között + videó

2025. szeptember 24., szerda 19:00 | HírTV

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a két ország oktatási kapcsolatainak bővüléséről nyilatkozott.

  • Bővülhet az együttműködés a magyar és az azerbajdzsáni egyetemek között + videó

További híreink

Több holttestet találtak Győr-Moson-Sopron vármegyében

Megfagyott a levegő az ülésteremben – Semjén Zsolt a leghatározottaban visszautasította a rágalomhadjáratot + videó

A koreaiak titkos fegyvere, ami leolvasztja a kilókat és erősíti az immunrendszert

„Bajba kerülök, ha válaszolok” – Xabi Alonso megszólalt, miután felhúzta Viníciust

Csoda: A 13 éves, pizsamás fiú a repülőgép futóművében utazott – túlélte a hihetetlen légi kalandot

Orbán Viktor megöléséről ábrándozik a Szőlő utcai botrányt kirobbantó álhírgyáros baloldali „szakértő”

„Puccskísérlet” – Kocsis Máté szerint egy, az állammal szembeni brutális támadás történt, aljas vádakkal

A FIFA a 2030-as vb 64 csapatosra bővítéséről tárgyalt

Kollégánk hiába szembesítette a tényekkel Ilaria Salist, neki csak gyalázkodásra futotta + videó

További híreink

Kollégánk hiába szembesítette a tényekkel Ilaria Salist, neki csak gyalázkodásra futotta + videó

A péntek a szlovákoknak gyásznap, a magyar gazdaságnak történelmi dicsőség lesz

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Kollégánk hiába szembesítette a tényekkel Ilaria Salist, neki csak gyalázkodásra futotta + videó
2
Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó
3
Itt az újabb vérlázító ügy – megint botrány tört ki Ursula von der Leyen körül
4
Origo: Zelenszkij őrült kijelentést tett
5
Diáklányt fogdosott a buszon egy férfi a fővárosban, de nem úszta meg a zaklató
6
Durva vád Magyarországgal szemben: vérbosszút emleget az antifa politikus + videó
7
Íme, a szaktárca vizsgálati jelentése a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről – kiderült, kik a botrány kulcsfigurái
8
Trump szerint van rá esély, hogy Ukrajna mindent visszafoglaljon
9
Zavarta Hadházy tüntetőit a templom harangozása – verbális támadással adtak hangot nemtetszésüknek + videó
10
Kocsis Máté: A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!