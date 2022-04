Botránypolitizálásra lehet csak számítani ezután is a baloldaltól

Megosztás itt:

Noha a történelmi vereség bénítóan hatott az összefogásra, a mandátumokért gyorsan megindultak a harcok. A lassan véglegessé váló parlamenti névsort vizsgálva valódi vérfrissítésnek nem sok jele látható, a nagy baloldali megújulás helyett inkább korábbi botrányhősök térnek vissza.

A baloldali összefogás képviselői már az előző ciklusban is botránypolitizálást folytattak, a friss névsort vizsgálva ezúttal sem várhatunk mást. A legnagyobb ellenzéki frakció a DK-é lesz, a Gyurcsány-párt erős emberei közül sokan botrányaik ellenére, illetve tényleges választói akarat nélkül kerülhetnek a parlamentbe. Gréczy Zsolt, a párt egykori szóvivője 2019-ben azért távozott az Országgyűlésből, illetve a politikából, mert obszcén képek láttak róla napvilágot. Most bár egyéniben nem indult, a lista 23. helyéről mandátumot szerzett. Első alkalommal jutott be a parlamentbe Komáromi Zoltán, a DK egészségpolitikusa, akinek a koronavírus-járvány alatti botrányos nyilatkozatai kapcsán a Magyar Orvosi Kamara etikai eljárást helyezett kilátásba.

Komáromi az ATV műsorában hosszasan és alaptalanul kritizálta a kínai vakcinákat, később arról beszélt, nem ért egyet azzal, hogy bármely oltás jobb a betegségnél. Egy másik interjúban pedig hitet tett a 2007-ben bevezetett vizitdíj mellett.

Az egyik legellentmondásosabb személy a listán az MSZP-s Molnár Zsolt, akinek frissen kirobbant korrupciós botránya egészen biztosan rányomta bélyegét a választásra, mégis a lista tizenegyedik helyéről juthat be most a parlamentbe. Molnárra Fuzik Zsolt, a SYS IT Services Kft. egyik vezetője tett terhelő vallomást, a társaság és a hozzá kapcsolódó cégek mintegy 19 milliárd forintnyi fiktív számlát állítottak ki, amelyből vesztegetési pénzeket fizettek, és a cégvezetők saját zsebébe is jutott. A tanúvallomások alapján Molnár 2019-ben negyvenmillió forint kenőpénzt vett át a képviselőház melletti Olimpia parkban, ezért cserébe nem támadta meg a cég által elnyert tendert. Molnár egyébként úgy tagja az Országgyűlésnek 2006 óta, hogy egyéniben sosem mérette meg magát.

A választások legnagyobb vesztese a Jobbik. Jakab Péternek eszében sincs felelősséget vállalni a történelmi vereségért, és vélhetően az Országgyűlésben is ott folytatja majd, ahol abbahagyta, noha botránypolitizálását a párton belül is többen kritizálták. A pártelnök útszéli stílusban előadott felszólalásai mellett már lóbált krumplit, és a kormányfő székébe is beült egy alkalommal, milliós büntetéseire pedig az előadásaiért hálás híveitől kalapozza össze a pénzt. Most a lista negyedik helyéről kerülhet a Házba. A párt másik erős embere Z. Kárpát Dániel alelnök, akiről a választás előtt került elő egy nagy felháborodást kiváltó videófelvétel, amelyen karlendítést végez, majd mosolyog. Egyéniben 2010 óta nem mérette meg magát, most a lista kilencedik helyéről jut be a parlamentbe.

Érdekesség a listán Gy. Németh Erzsébet és Kálmán Olga. A két DK-s politikus barátnő jelenleg is munkakapcsolatban áll a Fővárosi Önkormányzatban. Gy. Németh Erzsébet Budapest főpolgármester-helyettese, tanácsadóként foglalkoztatja párttársát. Ez most borulni látszik, hiszen Gy. Németh jelezte, fel kívánja venni parlamenti mandátumát, ezzel viszont a törvények értelmében le kell mondani fővárosi pozíciójáról. Ő a lista 14. helyén szerepel, míg az egykor független újságíró szerepében tetszelgő Kálmán Olga a 24. Így ezentúl is együtt tevékenykedhetnek, csak már nem Karácsony Gergely szárnysegédeiként.

Ugyanakkor olyan találgatások is szárnyra kaptak, hogy Gy. Németh Erzsébet munkáját Kálmán Olga veheti át a fővárosban. Gy. Németh egyébként harmincéves politikai pályafutása alatt egyszer sem élvezte a szavazók bizalmát, listáról azonban már többször bejutott. A Népszava ezt firtató kérdésére úgy reagált: „Tisztességesen kell élni és dolgozni, hogy érdemes legyen egy-egy listára felkerülni.”

Ismét a parlamenti patkóban láthatjuk majd a Párbeszéd két botránypolitikusát: Tordai Bence és Szabó Tímea egyéni győzelmeiket tudták mandátumra váltani. Emlékezetes lehet, amikor Szabó Tímea tavaly csaknem tízmilliós rekordbüntetést kapott molinózásért, ezzel felzárkózva az addig csúcstartó Jakabhoz.

A parlament ülésein rendszeresen keménykedő Tordai Bence ellen már több kormánypárti politikus is felszólalt, Kocsis Máté éppen Tordait hozta fel példának a házszabályok szigorítását indokolva, állítása szerint a baloldali politikusnak többször hagyták el a száját a „lógni fogtok” és „meg fogtok dögleni” kifejezések, amikor a kormánypárti sorok között sétált.

Magyar Hírlap