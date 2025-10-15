Botrányos videó került nyilvánosságra Józsefváros volt önkormányzati képviselőjéről + videó
Megosztás itt:
2025. október 15., szerda 15:40
| Hír TV
,Nem vádolja semmivel Horváth Alexandert, mindenki döntse el mit lát" – így reagált a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán arra, hogy egy korábban drogpartin fotózkodó jelöltet indít az ellenzék Józsefvárosban.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.