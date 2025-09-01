Keresés

Botrányos fenyegetés: Zelenszkij újra támadná a Barátság kőolajvezetéket – Magyarország a célkeresztben!

2025. szeptember 01., hétfő 17:30 | Hír TV

Döbbenetes bejelentés: Volodimir Zelenszkij újabb csapást tervez a Barátság kőolajvezeték ellen, veszélyeztetve Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát! Menczer Tamás keményen visszaszólt: „Ez szuverenitásunk elleni támadás!” Az EU és Ursula von der Leyen tétlenül nézi a történteket. Kattints és tudj meg többet!

  • Botrányos fenyegetés: Zelenszkij újra támadná a Barátság kőolajvezetéket – Magyarország a célkeresztben!

Újabb mélypont a magyar–ukrán kapcsolatokban: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookon leplezte le Volodimir Zelenszkij legújabb tervét. Az ukrán elnök a Barátság kőolajvezeték elleni újabb támadásra készül – állítja Menczer, hivatkozva Zelenszkij „házi újságírója”, Szerhij Szidorenko videóban is látható kijelentésére.

„Ezek a támadások nem Oroszországnak, hanem Magyarországnak és Szlovákiának ártanak a legjobban. Az ukránok a mi energiabiztonságunkat és szuverenitásunkat támadják!” – jelentette ki a politikus. Menczer élesen bírálta Ursula von der Leyent és az Európai Bizottságot, amiért tétlenül nézik a történteket, holott hónapokkal ezelőtt írásban ígérték, hogy fellépnek az ilyen támadások ellen.

„Szégyen, hogy az Európai Bizottság Ukrajnai Bizottsággá vált!” – fogalmazott. A kommunikációs igazgató kiemelte: Magyarország már lépett, kitiltotta azt az ukrán katonai parancsnokot, aki a korábbi támadásokért felelős. „Ő ukránnak vallotta magát. Egy magyar soha nem mondana ilyet” – tette hozzá. Zelenszkij célja világos: zsarolással kényszerítené Magyarországot Ukrajna EU-csatlakozásának támogatására. Menczer azonban egyértelművé tette: „Magyarország nem hajlik meg az ukrán fenyegetések előtt. Magyarország az első!” A közösségi média már most lángol a vita hevében: vajon meddig tűrjük a provokációkat? 

Forrás: MTI

Fotó: MTI

 

Kapcsolódó tartalmak

