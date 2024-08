Botrányos, agresszív baloldal

Megosztás itt:

Szinte már mindennapos, hogy a baloldali politikusok durva és erőszakos módon lépnek fel. Ennek a legutóbbi példája, hogy Donáth Annát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkájának akadályozása miatt csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak vádjával idézte be az ügyészség. A Momentum bukott pártelnökének ügye még 2022-re nyúlik vissza, amikor az adóhatóság munkatársai nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt tartottak házkutatást az Iványi Gábor fémjelezte Oltalom Karitatív Egyesületnél, és 246 millió forintot követeltek rajtuk, legnagyobb részt járuléktartozás miatt.

Csakhogy a NAV nyomozása során az ellenzéki Szabó Tímeával, Gurmai Zitával és Szél Bernadett-tel egyetemben Donáth Anna is akadályozta a hatóságok munkáját. Az ügyészség most csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak vádjával idézte be a Momentum politikusát. Donáthot eddig védte a mentelmi joga, azonban a csúfos európai parlamenti választás után elvesztette a mandátumát.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!