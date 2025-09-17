Botrány – Sötét titkokról szólnak a hírek a baloldal józsefvárosi jelöltje kapcsán + videó

Megosztás itt:

A Hír 8 Extra információi szerint Balázs Andást azért távolították el egyetemi oktatói állásából, mert nyilvánosan bántalmazta az egyik diáklányt. Emellett azt írják: nehéz sorsú fiatal roma lányokkal szemben is agresszívan lépett fel és rettegésben tartott. A nagyobbik kormánypárt elhatárolódásra szólította fel Józsefváros vezetését. Balázs Andrást pedig arra, hogy lépjen vissza.

Még a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom vezetője, Jámbor András is a Magyar Kétfarkú Kutyapárt jelöltje mögé állt be. De Pikó András, Budapest VIII. kerületének balliberális polgármestere szintén Balázs Andrást támogatja a vasárnapi időközi választáson.

Sőt, egyenesen a barátjának nevezte.

Azonban úgy tűnik, súlyos titkot hordozhat Balázs András. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt jelöltjét azért távolították el egyetemi oktatói állásából, mert nyilvánosan bántalmazta az egyik diáklányt, akivel egyébként viszonyt is folytatott. Erről értesült a Hír 8 Extra.