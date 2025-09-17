Keresés

Belföld

Botrány – Sötét titkokról szólnak a hírek a baloldal józsefvárosi jelöltje kapcsán + videó

2025. szeptember 17., szerda 19:43 | HírTV
Józsefváros botrány időközi választás Balázs András

Egy nőket bántalmazó alaknak nemhogy a városvezetésben, de a közéletben sincs helye – így reagált a balliberális oldal jelöltjének botrányára a kerületi Fidesz.

  • Botrány – Sötét titkokról szólnak a hírek a baloldal józsefvárosi jelöltje kapcsán + videó

A Hír 8 Extra információi szerint Balázs Andást azért távolították el egyetemi oktatói állásából, mert nyilvánosan bántalmazta az egyik diáklányt. Emellett azt írják: nehéz sorsú fiatal roma lányokkal szemben is agresszívan lépett fel és rettegésben tartott. A nagyobbik kormánypárt elhatárolódásra szólította fel Józsefváros vezetését. Balázs Andrást pedig arra, hogy lépjen vissza.

Még a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom vezetője, Jámbor András is a Magyar Kétfarkú Kutyapárt jelöltje mögé állt be. De Pikó András, Budapest  VIII. kerületének balliberális polgármestere szintén Balázs Andrást támogatja a vasárnapi időközi választáson.

Sőt, egyenesen a barátjának nevezte.

Azonban úgy tűnik, súlyos titkot hordozhat Balázs András. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt jelöltjét azért távolították el egyetemi oktatói állásából, mert nyilvánosan bántalmazta az egyik diáklányt, akivel egyébként viszonyt is folytatott. Erről értesült a Hír 8 Extra.

A portál azt írja: a jelöltnek nem ez volt az egyetlen botránya. Nehéz sorsú fiatal roma lányokat is bántalmazott és rettegésben tartott.

 

 

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

