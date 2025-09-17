Botrány! Káosz jöhet Budapesten: az Állami Számvevőszék szerint fizetésképtelenné válhat a főváros

Megosztás itt:

Sokkoló jelentést tett közzé az Állami Számvevőszék (ÁSZ): a Fővárosi Önkormányzat, ha nem hoz sürgős intézkedéseket, már 2025 negyedik negyedévében fizetésképtelenné válhat. Ez a helyzet a közfeladatok ellátását, mint a tömegközlekedést, a közvilágítást vagy a szemétszállítást is veszélybe sodorhatja.

A hanyatlás évtizede

Az ÁSZ jelentése szerint a főváros pénzügyi helyzete 2020 óta folyamatosan romlik. Az ÁSZ kiemelte, hogy a korábbi, több mint 214 milliárd forintos megtakarítás 2022 végére szinte teljesen eltűnt, és a városvezetés likviditási problémáit már csak átcsoportosításokkal és folyószámlahitelekkel tudta kezelni. Ez azt jelenti, hogy a főváros ahelyett, hogy hosszútávú megoldásokat keresett volna, csak az azonnali problémákat próbálta megfoltozni.

A budapestiek sorsa forog kockán

A jelentés megállapította, hogy a főváros a fizetőképessége megőrzése érdekében átmeneti intézkedéseket hajtott végre, de a költségvetési egyensúly helyreállításához nem tett lényegi lépéseket. Az ÁSZ szerint a költségvetés nem megalapozott, és a fizetésképtelenség kockázata egyre nagyobb, ami a budapestiek mindennapjaira is hatással lesz. Az ÁSZ szerint a főváros vezetése ahelyett, hogy hatékonyabbá tette volna a közfeladatok ellátását, továbbra is a "látszatra" törekedett, ami a pénzügyi katasztrófa felé sodorja a fővárost.

Forrás: MTI

Fotó: Canva