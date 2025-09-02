Botrány Bulgáriában: tüntetők torlaszolták el Von der Leyen útját

Megosztás itt:

Feszült pillanatok játszódtak le vasárnap a bulgáriai Szopot városában, amikor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy fegyvergyárba látogatott. Az Újjászületés Párt vezetője, Kosztadin Kosztadinov és támogatói megpróbálták megakadályozni von der Leyen belépését a létesítménybe.

Az Újjászületés és Nagyság pártok demonstrációján Bulgária nemzeti szuverenitásának védelmét követelték a tüntetők. Kosztadinov, aki korábban Bulgária NATO-ból való kilépését szorgalmazta, elállta egy fekete autó útját, amelyről úgy sejtette, hogy Von der Leyent szállítja.

