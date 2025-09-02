Keresés

Botrány Bulgáriában: tüntetők torlaszolták el Von der Leyen útját

2025. szeptember 02., kedd 10:12 | Magyar Nemzet
Von Der Leyen Bulgaria

Az Európai Bizottság elnökének látogatását zavarták meg Szopotban, ahol tiltakozók állták útját a fegyvergyárhoz érkezve.

  • Botrány Bulgáriában: tüntetők torlaszolták el Von der Leyen útját

Feszült pillanatok játszódtak le vasárnap a bulgáriai Szopot városában, amikor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy fegyvergyárba látogatott. Az Újjászületés Párt vezetője, Kosztadin Kosztadinov és támogatói megpróbálták megakadályozni von der Leyen belépését a létesítménybe.

Az Újjászületés és Nagyság pártok demonstrációján Bulgária nemzeti szuverenitásának védelmét követelték a tüntetők. Kosztadinov, aki korábban Bulgária NATO-ból való kilépését szorgalmazta, elállta egy fekete autó útját, amelyről úgy sejtette, hogy Von der Leyent szállítja.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

