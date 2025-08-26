Botrány Budapesten: Karácsony ukrán színekbe öltöztette a Lánchidat, a Fidesz magyar zászlóval tiltakozik

Megosztás itt:

Felháborítónak tartják a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának képviselői, hogy Karácsony Gergely főpolgármester ukrán színekbe öltöztette a Lánchidat, "különösen akkor, amikor az ukrán elnök megfenyegette Magyarországot".

Radics Béla, a kormánypárti frakció képviselője a híd pesti hídfőjénél tartott keddi sajtótájékoztatón, miközben társai magyar zászlók kifeszítésével tiltakoztak, arra reagált, hogy a Fővárosi Önkormányzat kék-sárga díszkivilágítással emlékezett vasárnap este az ukrán függetlenség napjára. "Mit tesz akkor egy valamire való városvezető, amikor a saját népét megfenyegeti egy ország és megzsarolja? Karácsony Gergely szerint erre az a válasz, hogy a fenyegető ország színeibe kell öltöztetni csodás országunk egyik legikonikusabb hídját és jelképét, a Lánchidat" - mondta. A képviselő hangsúlyozta: a Lánchídnak nem kék-sárgának kell lennie, hanem piros-fehér-zöldnek.

"A mi szívünk piros-fehér-zöld, mi minden magyarért dolgozunk" - hangoztatta, hozzáfűzve: ha valaki a népünket megtámadja és megfenyegeti, akkor ki kell állni a magyarokért, nem az ukránokat kell képviselni. Emlékeztetett arra, hogy a magyarok úgy döntöttek, nem támogatják Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását, ez pedig az ukrán elnök számára érthetően kényes dolog.

A főváros első emberének azonban a magyar emberek érdekeiért kell kiállnia - mutatott rá, hozzátéve: elítéli, hogy a főpolgármester éppen azon a napon öltöztette ukrán színekbe a Lánchidat, amikor "Ukrajna megfenyegette az országunkat". Kitért arra is: az utóbbi hetekben, hónapokban attól volt hangos a sajtó, hogy Budapest csődben van, patkányinvázió sújt több kerületet, miközben napról napra lángol egy-egy busz. A főpolgármester első számú feladata az lenne, hogy megfelelően üzemeltesse a várost. Nem az ukránokért kell kiállni, hanem a magyarokért - húzta alá Radics Béla.

Forrás: MTI

Fotó: MTI