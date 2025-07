Botrány a Tisza Pártban: Magyar Péter pornósztár koordinátora az első sorban parádézik

Megosztás itt:

Róka Réka a kezdetektől Magyar Péter elválaszthatatlan társa, aki az egész országban felelős a Tisza szigetek szervezéséért. Amióta Magyar Péter elkezdte az országjárást, vele együtt utazik mindenhová – nyilatkozták a Ripostnak a Tisza Pártból kiábrándult egykori aktivisták. Néhányan azt is tudni vélik, hogy a pornószínésznőből lett politikus továbbra is fontos szerepet tölt be a tiszás rendezvényeken, országos szervező-titkárként rendszerint az első sorban kap helyet, a párt vezetőségével együtt.

Róka Réka a fenti képen Pósfai Gábor pártigazgató, Rost Andrea operaénekesnő és Molnár Dániel fővárosi képviselő társaságában ül a Tisza Párt július 12-i, nagykanizsai gyűlésén. De ott van még Barna Judit Annamária és Gémes Szilva fővárosi képviselők, valamint Kulcsár Krisztián, a MOB bukott elnöke is.

Róka Réka a kezdetektől Magyar Péter elválaszthatatlan társa, aki már az első teherautós országjárástól kezdve ott van minden fontos megmozduláson, árnyékként követi az elnök urat. Ő tartja kézben az egész országban a Tisza szigetek szervezését." – jelezték a Magyar Péterből kiábrándult aktivisták.

De nem csak a tiszás rendezvényeken jut előkelő hely a pornószínésznőnek.

Magyar Péter többször magával vitte már Brüsszelbe. Ha pedig épp nem a politika oltárán áldoz, akkor felnőttfilmekben kamatoztatja tudását.

Próbálta eltüntetni a nyomokat, de a pornófilmek ritkán hazudnak

Tisza párti politikust a pornóipari szakértők úgy jellemezték, „bevállalós, sokoldalú pornószínésznő, aki nem riad vissza durvább, másokat taszító, elriasztó akcióktól sem." Róka Réka egyébként maga sem tagadta, hogy pornózik másodállásban, sőt többször meg is kérdezte, miért lenne érdekes bárkinek, hogy a politikusi munkája mellett pornószínésznőként is dolgozik?” Magyar Péter viszont kénytelen volt mentegetőzni emiatt és igyekezett egyszerű mezei aktivistaként beállítani, mondván, sajnos nem sikerült sok ezer emberüket megfelelően átvilágítani. A háttérben viszont arra kérte Rókát, hogy amíg a botrány nem csillapodik, húzza meg magát, de a szervezői munkát azért folytassa.

Róka Réka sem tette fel azóta a kérdést, hogy mi baj van a pornózással, sőt, a botrány kirobbanásának napján pánikszerűen törölni kezdte közösségi oldalait, igyekezett minden kellemetlen nyomot eltüntetni. Pornós cégétől, a világszerte jól ismert Pierre Woodman Production-től azt kérte, hogy szüntessék meg a szerződését és eddigi filmjeinek forgalmazását is szüneteltessék. A Ripost viszont úgy tudja, hogy a pornós kérését (pornós nevén Valentina Gardell) a népszerűsége miatt elutasították.

Teljes cikk az Origo.hu oldalán olvasható.

Fotó: Facebook