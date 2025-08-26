Botrány a Lánchídon: Karácsony ukrán színekkel ünnepel, miközben Zelenszkij fenyegeti Magyarországot + videó
2025. augusztus 26., kedd 17:20
| Hír TV
Döbbenetes időzítés! Karácsony Gergely ukrán színekbe öltöztette a Lánchidat, pont amikor Zelenszkij megzsarolta Magyarországot az olajvezetékkel. A Fidesz-KDNP szerint a főpolgármester Budapest gondjait hanyagolja. Kattints, és tudd meg, miért forr a magyar közvélemény!
Dühös tiltakozás a Lánchídnál: a Fidesz-KDNP szerint felháborító, hogy Karácsony Gergely ukrán színekkel világíttatta ki a Lánchidat, miközben az ukrán elnök fenyegeti Magyarországot. „A mi szívünk piros-fehér-zöld!” – üzenték a kormánypártiak. Kattints, és tudd meg, miért forrnak az indulatok!
Nem az a legnagyobb baj, ha Magyar Péter a budai villájából nem tudja megkülönböztetni a napraforgót a gyomnövénytől, de akkor nem kellene mezőgazdasági szakértőként nyilatkoznia, ráadásul az Európai Parlament mezőgazdasági bizottsága tagjaként. Kínos történelmi baki, táncikálás a Tiszán, és elbaltázott viharjelentés is szerepel a gyűjteményükben.