Botrány a Lánchídon: Karácsony ukrán színekkel ünnepel, miközben Zelenszkij fenyegeti Magyarországot + videó

Vezércikk - Árad a Demokratikus Koalíció is + videó

Az egyik olvasónk különös dologra hívta fel a figyelmet

A dupla családi pótlék csak a kezdet, ezekről a helyekről kaphattok még pénzt az iskolakezdésre

Hatalmas lehetőség családosoknak! Megjelent a rendelet, ami összehangolja az Otthon Start Programot és a CSOK Pluszt, így fix 3%-os hitellel turbózhatod fel otthonteremtési terveidet. Kattints, és tudd meg, hogyan spórolhatsz milliókat új otthonodra!

Magyar Péter újra és újra nevetségessé tette magát, a kínos megszólalások és bakik pedig rombolják a Tisza Párt hitelességét. Kattints, és nézd meg, hogyan vált saját maga paródiájává a politikában!

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Botrány Budapesten: Karácsony ukrán színekbe öltöztette a Lánchidat, a Fidesz magyar zászlóval tiltakozik Dühös tiltakozás a Lánchídnál: a Fidesz-KDNP szerint felháborító, hogy Karácsony Gergely ukrán színekkel világíttatta ki a Lánchidat, miközben az ukrán elnök fenyegeti Magyarországot. „A mi szívünk piros-fehér-zöld!” – üzenték a kormánypártiak. Kattints, és tudd meg, miért forrnak az indulatok!

Ezen röhög az egész internet: íme Magyar Péter öt legkínosabb nyári bakija + videó Nem az a legnagyobb baj, ha Magyar Péter a budai villájából nem tudja megkülönböztetni a napraforgót a gyomnövénytől, de akkor nem kellene mezőgazdasági szakértőként nyilatkoznia, ráadásul az Európai Parlament mezőgazdasági bizottsága tagjaként. Kínos történelmi baki, táncikálás a Tiszán, és elbaltázott viharjelentés is szerepel a gyűjteményükben.