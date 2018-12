Az elmúlt napok tüntetéseiről, az ellenzéki politikusok akcióiról vitáztak a Szabadfogás vendégei: Apáti Bence balett-táncos, publicista, Jeszenszky Zsolt politikai hobbista, Kálomista Gábor filmproducer, Kukorelly Endre író, Nagy József újságíró (24.hu) és Ungváry Krisztián történész.

Apáti Bence szerint mindenki egy kicsit a maga narratívájának megfelelően nézi, tálalja az eseményeket, és nincs is ezzel nincs is semmi baj. Valaki ellenzéki, valaki pedig kormánypárti aspektusból. „Szerintem nincs objektív hozzáállás ebben a történetben, úgy tehetünk, mintha lenne, de nincsen” – fogalmazott. Szerinte egy választott képviselő esetében viszont rendkívül fontos, hogy hiteles legyen, de „amit mi most láttunk, az elmúlt napokban, Kunhalmi Ágnes különböző drámatagozatokba illő performanszai, amikor köhécselt a könnygáztól, amikor nekirohant és lepattant és üvöltözött az ajtó miatt, amikor Szél Bernadett arról üvöltözött, hogy megölik Hadházy Ákost […], ezt ti is nagyon jól tudjátok, hogy borzasztóan ciki, borzasztóan kellemetlen” – fogalmazott.

Kukorelli Endre szerint jogtalan volt az ellenzéki képviselők kidobása az MTVA székházából. „Ahelyett, hogy beolvasták volna ezt az 5 pontot, és utána szépen hazamentek volna, ahelyett ott szívatták őket. Nem álltak velük szóba, csak a biztonsági őrrel beszélhettek. És utána valóban megtörténtek, számomra is kicsit furcsa jelenetek, kortárs balett szerű jelenetek, ez nekem sem tetszik. De ezen vihorászni, aránytalan” – fogalmazott.

Tekintse meg a teljes adást: