Börtönt is kaphat Magyar Péter tábornoka? Súlyos vádak Ruszin-Szendi ellen + videó

A Tisza Párt kampánya a béke, a szeretet és a párbeszéd ígéretére épül. A valóság azonban, amelyet a sajtó feltárt, egyre több nyugtalanító ellentmondást mutat. A "szeretetország" narratívája mögött egyre agresszívabb megnyilvánulásokra derül fény, melyek főszereplője Ruszin-Szendi Romulusz, a párt honvédelmi tanácsadója.

A legutóbbi eset, amelyről a sajtó beszámolt, komoly kérdéseket vet fel. Videófelvételeken látható, amint a volt vezérkari főnök ruhája alatt egy fegyverszerű sziluett rajzolódik ki, miközben a hallgatóságnak a békéről prédikál. A Origo.hu által felvetett gyanú szerint Ruszin-Szendi Romulusz engedély nélkül hordott fegyvert, ami súlyos következményekkel járhat.

Magyarországon a fegyverviselés szigorú törvényi szabályozás alá esik. - írta meg a Magyar Nemzet. Bárki, aki engedély nélkül hord akár éles lőfegyvert, akár gázpisztolyt, szabálysértést vagy akár bűncselekményt is elkövethet. A lőfegyverek viselésére csak kivételesen, engedélyhez kötve van lehetőség. Fontos tudni, hogy a nyugdíjazott katonák, mint Ruszin-Szendi Romulusz, sem kapnak automatikusan fegyverviselési engedélyt, azt külön kell kérvényezni.

A cselekedetei is megkérdőjelezik a Tisza Párt által hirdetett békés szándékokat. Korábban azzal fenyegetőzött, hogy "viszket a tenyere, és ki is van rá képezve", legutóbb pedig a Mandiner riporterét testével és kézzel is meglökte. A szavak és tettek közötti ellentmondás egyre nyilvánvalóbbá válik.

Az ügy még jogilag is súlyossá válhat. A sajtó értesülései szerint, ha Ruszin-Szendinek nem volt érvényes engedélye, a lőfegyver viselése két-nyolc év börtönnel is járhat. A gyanú és a valóság közötti szakadék a magyar közvéleményt is megosztja. A patrióták számára ez a helyzet nem csak a törvényesség, hanem a becsület és a bizalom kérdése is.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Fotó: Hatlaczki Balazs