Börtönből a Parlamentbe: miért olyan fontos Orbánnak Farkas Flórián?

Lopott pénzből alapította a Lungo Dromot Farkas Flórián, Orbán Viktor milliárdokat elsíboló szövetségese – állítja a Célpontnak „Miniszter Flóri” egykori politikai szövetségese, akivel a kilencvenes évek legelején még egy másik cigány politikai szervezetet gründoltak. A férfi azt állítja, hogy 1992-ben a Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetségétől sinkófált el Farkas 2 millió forintot, amiből aztán megcsinálta a Lungo Dromot. A férfi, aki a börtönt is megjárta Farkas Flóriánnal, azt állítja, hogy Farkas azért fontos a Fidesznek, mert fixen tud szállítani több százezer roma szavazatot, ami kulcskérdés a Orbánéknak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ez lehet a magyarázat arra, hogy a korábban a Hazafias Népfornttól, a kisgazdapárton és a szocialistákon át a Fideszig minden politikai szervezetnél bepróbálkozó Farkas miért lehet a stratégiai szövetségese Orbán Viktornak, annak ellenére, hogy a közelmúltban az általa vezetett ORÖ 1,7 milliárd forint közpénzt tüntetett el, a parlamentben pedig nyolc év alatt egyszer sem szólalt fel.

Lakatos Oszkár, aki 25 évig volt Flóri hevesi embere, a Célpontban azt állította, hogy a roma politikus 1994-ben még Horn Gyulával akart szövetséget kötni, de a volt miniszterelnök visszautasította, hogy büntetett előéletű embert segítsen a parlamentbe. Farkas Flórián ezek után kötött életre szóló szövetséget Orbán Viktorral. Ám a Fidesszel kötött szövetsége is kalandos volt. Korabeli politikai szövetségesei szerint a miniszterelnökkel folytatott tárgyalások során Farkas a vakmerőségével annyira felbőszítette az érintetteket, hogy még tettlegességre is sor került. Nem sokkal később valakik Farkast elrabolták, fogva tartották, majd a hatóságok is rászálltak: sikkasztás, hűtlen kezelés és áfacsalás miatt nyomoztak, illetve több eljárás is indult ellene. Végül 1998 tavaszán Göncz Árpádtól eljárási kegyelmet kapott, és az összes vele kapcsolatos ügyet titkosították 30 évre.

A cigány politikusok kész tényként kezelik, hogy Farkas és a Lungo Drom megkérdőjelezhető módszerekkel ugyan, de majdnem 0,5 millió roma szavazatot tud szállítani a Fidesznek. Závecz Tibor, a Závecz Research vezetője szerint, ha ez a félmillió szavazat 2014-ben nem lett volna meg a Fidesznek, nagyon távol lettek volna a kétharmadtól. Ez megmagyarázza, hogy a viselt dolgai ellenére miért olyan fontos a Fidesznek Farkas Flórián.