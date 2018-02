Börtönbe megy az elnök bizalmasa

A 35 OLAF ÁLTAL VIZSGÁLT PROJEKTBÕL MINDÖSSZE HÁROMHOZ VOLT KÖZE A KÖZGÉPNEK, TIBORCZ PEDIG VÉGIG AZ IGAZGATÓSÁGBAN ÜLT - 24.HU. LEÜVÖLTÖTTE ZALAEGERSZEGI PÁRTTÁRSAIT A TÉRSÉG FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJE AZ ELIOS-ÜGY MIATT - NÉPSZAVA. TÖRVÉNYJAVASLATOT NYÚJTOTT BE A MINISZTERELNÖK-JELÖLTI VITÁK KÖTELEZÕVÉ TÉTELÉRÕL AZ MSZP-PÁRBESZÉD. BÍRÓSÁGRA MEGY A JOBBIK AZ ÁSZ-ELJÁRÁS MIATT, PÁRTATLAN ELJÁRÁST SZERETNÉNEK A KIRÓTT BÍRSÁGGAL SZEMBEN. TELEFONOS KAMPÁNYT INDÍT AZ EGYÜTT A JÖVÕ HÉTEN KEZDÕDÕ EGYÉNI KÉPVISELÕI AJÁNLÁSGYÛJTÉS ELÕKÉSZÍTÉSÉRE. LMP: A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG KÉRJEN TÁJÉKOZTATÁST A GORKA SEBESTYÉN ELLENI NYOMOZÁSRÓL! DK: MONDJÁK FEL AZ UKRÁNOKNAK NYUGDÍJAT BIZTOSÍTÓ SZERZÕDÉST! INGYENES SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET ÉPÍTENE MINDEN 2000 FÕNÉL NAGYOBB TELEPÜLÉSEN A JOBBIK. MEGMÉRETTETI MAGÁT A PARLAMENTI VÁLASZTÁSON A KÉMÉNYSEPRÕK ORSZÁGOS SZAKSZERVEZETÉNEK ELNÖKE. VASÁRNAP TARTJA SZOKÁSOS ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉT ORBÁN VIKTOR A VÁRKERT BAZÁRBAN. MEGINT NEM TUDJÁK KÉRDEZNI ORBÁNT JÖVÕ HÉTFÕN A PARLAMENTBEN, BULGÁRIÁBA UTAZIK. IDÉN SEM MARAD EL AZ ORBÁN-PUTYIN TALÁLKOZÓ, DE CSAK A VÁLASZTÁSOK UTÁN TARTJÁK MEG - MFOR.HU. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRA HIVATKOZVA MENESZTETTÉK A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KÓRHÁZ FÕIGAZGATÓJÁT - NÉPSZAVA. TIBA SÁNDOR SZERINT AZÉRT BOCSÁTHATTÁK EL, MERT KORÁBBAN LEÁLLÍTOTT VISSZÁS SZERZÕDÉSEKET, ÉS JELEZTE AZOKAT AZ ÁEEK-NAK. RENDBEN VAN AZ FM SZERINT, HOGY A HELYETTES ÁLLAMTITKÁR FÉRJE MEGBÍZÁSOKAT NYERT AZ ÁLTALUK FELÜGYELT HORTOBÁGYI NEMZETI PARKTÓL. FELMÉRÉS: NAGYOBB PROBLÉMÁNAK TARTJÁK AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETÉT A MAGYAROK, MINT A BEVÁNDORLÁST ÉS A TERRORIZMUST. ORSZÁGOS HIÁNY VAN A ROTAVÍRUS ELLENI EGYIK VÉDÕOLTÁSBÓL - MAGYAR NEMZET. BUDAPEST MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS OSTROMÁNAK HÕSI HALOTTAIRA ÉS CIVIL ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK KEDDEN A BUDAI VÁRBAN. ISMÉT KITÖRT A SZEPTEMBERBEN AKTÍVVÁ VÁLT AGUNG VULKÁN AZ INDONÉZIAI BALIN. GAZDASÁGI OKOK MIATT LEKAPCSOLHATNAK ÖT FRANCIA ATOMREAKTORT JÖVÕRE ENERGETIKAI SZAKLAPOK SZERINT. KÖTELEZÕ "NEMZETI SZOLGÁLAT" BEVEZETÉSÉT TERVEZI A KORMÁNY FRANCIAORSZÁGBAN. FEHÉR PORT TARTALMAZÓ BORÍTÉKOT KÜLDTEK DONALD TRUMP EGYIK MENYÉNEK, A NÕT KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK. LELEPLEZTÉK AZ OBAMA-HÁZASPÁR HIVATALOS PORTRÉIT WASHINGTONBAN. NÉGYES ERÕSSÉGÛ CIKLON TÉPÁZTA MEG TONGÁT KEDDRE VIRRADÓRA, MÉG A METEOROLÓGIAI INTÉZETBEN IS SÚLYOS KÁROKAT OKOZVA. KATASZTRÓFASÚJTOTTA TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTOTTA A KORMÁNYZAT DÉL-AFRIKÁT A SZÁRAZSÁG MIATT. PHJONGCSHANG 2018 - KIM DZSONGUN ELÉGEDETTEN SZÓLT KÜLDÖTTSÉGE DÉL-KOREAI LÁTOGATÁSÁRÓL. LEMONDÁSRA SZÓLÍTOTTA FEL A DÉL-AFRIKAI ELNÖKÖT, JACOB ZUMÁT A PÁRTJA. MÁRCIUSBAN IDÉZHETI BÍRÓSÁG ELÉ AZ ÉRINTETT ORSZÁGOKAT, KÖZTÜK MAGYARORSZÁGOT A MAGAS LÉGSZENNYEZETTSÉG MIATT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. LEMONDOTT AZ OXFAM VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESE, MERT A BRIT SEGÉLYSZERVEZET ADOMÁNYAIBÓL PROSTITUÁLTAKRA IS KÖLTÖTTEK. MEGTALÁLTÁK A VASÁRNAP LEZUHANT OROSZ UTASSZÁLLÍTÓ MINDKÉT FEKETE DOBOZÁT. ÁLARCOS FEGYVERESEK HURCOLTÁK KI EGY KIJEVI ÉTTEREMBÕL, ÉS TETTÉK FEL EGY LENGYELORSZÁGBA TARTÓ GÉPRE A VOLT GRÚZ ELNÖKÖT. HÚSZ ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK AZ ELTÁVOLÍTOTT DÉL-KOREAI ÁLLAMFÕ BIZALMASÁT. 95. ÉLETÉVÉBEN ELHUNYT ZALAVÁRY LAJOS KOSSUTH- ÉS YBL MIKLÓS-DÍJAS ÉPÍTÕMÛVÉSZ. VÁDAT EMELTEK EGY BUDAPESTI NÕ ELLEN, AKI VALÓTLANUL ÁLLÍTOTTA, HOGY SZEXUÁLIS ERÕSZAK ÁLDOZATA LETT. SIKKASZTÁS MIATT ELSÕFOKON HAT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY SZEGEDI ÜGYVÉDET. ELFOGTÁK AZT A FIATAL NÕT, AKI ÚGY TETT, MINTHA MUNKÁT VÁLLALNA EGY BUDAPESTI ÉTTEREMBEN, DE CSAK MEG AKARTA LOPNI KOLLÉGÁIT. MEGKEZDÕDÖTT KEDDEN A BUDAHÁZY GYÖRGY ÉS TÁRSAI ELLEN TERRORCSELEKMÉNY BÛNTETTE MIATT INDULT MÁSODFOKÚ PER TÁRGYALÁSA. BUSSZAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A 83-AS FÕÚTON BAKONYJÁKÓ TÉRSÉGÉBEN, NEM SÉRÜLT MEG SENKI, AZ UTAT LEZÁRTÁK. MEGHALT A SZOMBAT ESTE EGY VITÁT KÖVETÕEN MEGSZÚRT TÁPIÓSZENTMÁRTONI FIATAL. ELSÕFOKÚ FIGYELMEZTETÉST ADOTT KI A HAVAZÁS MIATT NÉGY MEGYÉRE AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT.