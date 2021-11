Bors: Jakab Péter családja sorra veszi a lakásokat Kelenföldön

Állítják, hogy Jakab Péter megtévesztő módon kettős életet él, egészen mást mond és mutat, mint ami a valóság. Szerintük az csak a jéghegy csúcsa, hogy Jakab Péter az Országgyűléssel béreltet magának egy lakást, amit aztán dupla haszonnal másnak kiadnak. Vannak ennél sokkal durvább dolgok is a tarsolyukban.

- írja a Bors.

A beszámoló szerint ezekből kiderült, hogy a pártelnök családtagjai az elmúlt időszakban Budapest XI. kerületében sorra veszik a lakásokat Budán, egy jó befektetésnek számító, ugrásszerű fejlődés előtt álló területen.

Meglepő módon egymástól szinte néhány lépésnyi távolságra, Kelenföldön az új pláza közelében vásárolnak Jakabék, mint akik trükkös ingatatlanszakértőként jó előre pontosan felmérték, hogy az Etele Plaza megnyitása szinte azonnal 20–30 százalékkal felértékeli a környékbeli lakások árát.

Amint azt a Bors megírta, Jakab itt Kelenföldön béreltet magának egy lakást az Országgyűlés Hivatalával, amiben azonban egyáltalán nem lakik. A lap szerint az ingatlant a tulajdonossal, miskolci szomszédjával összejátszva kiadták másnak,

- fogalmaz a Bors.

Először Jakab Péter nővére és a férje vágtak bele a kelenföldi ingatlanbizniszbe. Rácsaptak egy Fehérvári úti lakásra, ez lett a családi birodalom első darabja. Aztán jött egy lakás a Bocskai úton, ez is egy közeli családtag, a Jakab nővér anyósának a nevén fut.

Nem álltak itt meg, néhány hónapja egy Etele úti ingatlan megvásárlása következett. Ezt a lakást tavaly decemberben már kizárólag Jakab testvérének a férjére íratták. A Jobbik vezető politikusai szerint egyértelműen azért, mert nem akarták, hogy a pártelnök neve szerepeljen a tulajdoni lapon, inkább egy családi strómant választottak.

Elgondolkodtató az is, hogy Jakab korábbi lakásbérlete – persze ezt is az Országgyűlés Hivatal fizette – ugyanabban a házban volt a földszinten, ahol most néhány hónapja újabb ingatlan vettek…