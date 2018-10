Boross Péter: A fenyegetettség mindig kiválthat egy 56-hoz hasonló reakciót

Boross Péter felidézte a 62 évvel ezelőtti eseményeket a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A Fővárosi Tanácsnál dolgozott, amit egy munkaértekezleten érkezett egy telefonhívás, hogy mi történik az utcán. „Az egyik barátommal kimentünk a Kossuth térre, ami már majdnem tele volt. Ott hallottuk, hogy: miénk a haza, minden orosz menjen haza. Ez nagy sokk-ként hatott, mert bár az elmúlt években lazult a rendszer, de ennyire azért nem”. Ez után Nagy Imre tartott beszédet, amit úgy kezdett, hogy „elvtársaim”. „Az erre adott reakcióból már lehetett látni, hogy itt forradalom lesz.”

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Nemzetkategorizáló vizsgálatokat diktál a történelem, és ezekből le kell vonni a következményeket” – mondta Boross Péter. Szerinte az ilyen felkelések, forradalmak, mint a 1956-os, vagy az 1848-49-es, teljesen irreálisak. Szerinte egy spontán felkelésről volt szó 56-ban is „egy vérig sértett nemzet dühkitörése volt”. A felkelők és forradalmárok a következménnyel nem számolnak. És bár mindegyik vége vereséggel végződött, de a nemzeti emlékezet részéve vált, és fontos, hogy legyen mire emlékezni, és legyen miből táplálkoznia egy nemzetnek – mondta.

„1945 után a történelmileg kialakult Magyarország társadalmi rendszerének szétrohasztását kezdte meg a hatalom.” – mondta Boross Péter, aki szerint erre egyik példa az értelmiség üldözése, megfélemlítése, vagy éppen a szabotázsperek. „Szétforgácsoltak mindent, élhetetlenné tették az országot”

Boross Pétert a forradalom után letartóztatták, majd internálták.

A volt miniszterelnök reagált arra is, hogy Pusztahencse momentumos polgármestere nem tartja fontosnak az 56-ról való megemlékezést. Boross Péter szerint ez szégyen, és egy jó példa arra, hogy egy ilyen hír a média által bekerül a köztudatba, ami romboló hatású. „A legostobább hír is bombázza az agyakat, és megvan a veszélye a teljes félrevezetésnek”. Szerinte ez azért is nonszensz, mert még a kommunista rendszer utódpártjai is elmennek fejet hajtani.

Boross Imre arról is beszélt, hogy 2018-ban is fontos a szuverenitás és a függetlenség. Szerinte a fenyegetettség mindig kivált egy 56-hoz hasonló reakciót. Úgy látja: az ilyen jellegű támadások mindig érzelmi motívumokat ébreszt az emberekben, és ez a „nemzeti megmaradásnak egy óriási erőgóca”.

Szerinte elképesztő az a változás és züllés, ami Nyugat-Európában zajlik. „Van egy gőgös nyugat, és egy kapaszkodó, háborgó kelet, ez folyik ebben a nihilista világban, ami borzasztó folyamatokhoz vezethet.”

Tekintse meg a teljes interjút: