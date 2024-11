Boros Bánk Levente: Magyar Péter a választókra, sőt a saját támogatóira tett sértő megjegyzéseket

Megosztás itt:

Magyar Péter kiszivárgott hangfelvétele az őszödi beszédhez fogható botrány – fogalmazott lapunknak Boros Bánk Levente. A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója kifejtette: mindkettő egy-egy kiszivárgott hangfelvétel olyan beszédről, amelyről sem Gyurcsány Ferenc, sem Magyar Péter nem gondolta, hogy meg fog jelenni a nyilvánosságban, így az őszinte gondolataikat mondták el.

Amíg Gyurcsány Magyarországról és saját cselekedeteiről beszélt minősíthetetlen tartalommal és stílusban, addig Magyar Péter a választókra, sőt a saját támogatóira tett sértő megjegyzéseket" – emlékeztetett a szakértő, és kiemelte:

A Tisza Párt elnökének szavaiból az tűnik ki, hogy még a személyes vagy a pártjának követőit is lenézi, ilyen stílusban magyar politikus még nem beszélt az emberekről.

Boros Bánk Levente arról is beszélt, hogy ugyan Magyar Péter rövid, néhány hónapos politikai karrierjét folyamatos botrányok kísérik, gondoljunk csak akár saját feleségének lehallgatására vagy a telefonlopásról ismert diszkóbotrányára, de a most megjelent hangfelvétel még ezeket is felülmúlja, hiszen precedens nélküli, hogy magát az ellenzék vezetőjének, sőt önjelölt miniszterelnöknek gondoló politikus ilyen szavakkal sértegesse a választókat.

A teljes cikk az Origo honlapján olvasható.

