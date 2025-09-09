Keresés

Belföld

Boros Bánk Levente: Az idő már nem a Tisza Pártnak dolgozik, hanem a kormánypártoknak + videó

2025. szeptember 09., kedd 12:00 | HírTV

A Nézőpont Intézet politikai elemző igazgatója a Tisza Párt és a Fidesz erőviszonyairól mondott véleményt.

Boros Bánk Levente: "Van egy olyan tömege a társadalomnak, amely nem szavaz a Fidesz-KDNP-re, akinek nem szimpatikus Orbán Viktor, de ez egy limitált ellenzéki közeg. És Magyar Péter ezt összegereblyézte és megállt, mert ehhez már mondanivaló kellene, hogy tovább tudjon növekedni, hogy meg tudjon szólítani embereket. Jelöltekre lenne szükség, programra lenne szükség. És mostanra szerintem kiderült és azt állítottam már korábban is róla , de most már meg vagyok győződve, hogy innentől kezdve az idő már nem a Tisza Pártnak dolgozik, hanem a kormánypártoknak."

