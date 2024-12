Böröndi Gábor: Új magyar honvédség született

Megosztás itt:

Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke a 2024. év eredményeiről, valamint a 2025. év célkitűzéseiről beszélt a Spirit FM Katonadolog című műsorában – olvasható a Honvédelem.hu oldalán.

A nemzetközi helyzetről Böröndi Gábor úgy vélekedett: – Az orosz–ukrán háborúban mindenki a végső erőkifejtés szakaszába érkezett, hogy minél erősebb pozícióba kerüljön a leendő béketárgyalásokon – hozzátette: Az eszkaláció lehetősége ilyenkor a legveszélyesebb.

Mindenki várja, hogy január 20-a után megkezdődnek a béketárgyalások, ebben aktívan Magyarország is részt vesz. De azt látni kell, hogy addig a harcok nem fognak csitulni. Pozíciót akarnak fogni a felek a tárgyalásokhoz, ez pedig érinti a környező országok biztonságát – közölte Böröndi vezérezredes.

A honvédség fejlődéséről a vezérezredes elmondta: egy mentalitásában, jogszabályi környezetében, moráljában, felkészítésében új honvédség született az elmúlt időszakban.

Az új technikai eszközök beérkezése mellett ez a gondolkodásmódbeli váltás, ami számomra a legfontosabb. Nagyon büszke vagyok a katonákra – mondta.

A 2025-ös tervekről szólva Böröndi vezérezredes kiemelte, hogy figyelik, feldolgozzák és beépítik a felkészítésbe az orosz–ukrán háború tapasztalatait, ezért is szerzett be a honvédség drónokat és tartja kiemelten fontosnak a katonák kiképzését erre az eszközre is. Fontos cél jövőre egyebek mellett a felderítő képesség és a mélységi tűzcsapás képesség növelése, a távlatokról beszélve pedig említette az önálló magyar műholdképesség megteremtését is.

A vezérezredes kifejezte elismerését a katonák árvízi helytállásáért, örömét, hogy több ezer újonnan szerződött tartalékossal gyarapodott az állomány.

Amerikában sokszor elhangzik: „Thank You for Your Service”. Én azt szeretném, hogyha Magyarországon is eljutnánk oda, hogy a civilek kifejeznék köszönetüket a katonák értük tett szolgálatáért! – hangzott el a műsorban.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Honvédelem.hu