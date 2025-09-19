Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 19. Péntek Vilhelmina napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Televíziós vásárlási műsorablak 10:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Böröndi Gábor: Magyarország teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal

2025. szeptember 19., péntek 08:59 | Magyar Nemzet

Magyarország – Lengyelország, Szlovákia, Románia és Bulgária mellett – a NATO keleti szárnyán van, erőit és eszközeit elsődlegesen a nemzeti és kollektív légtérvédelem növelésére biztosítja, de egyeztet a katonai szövetséggel, illetve a lengyel hadsereggel a kétoldalú segítségről – fogalmazott Böröndi Gábor vezérezredes a Magyar Nemzetnek adott interjúban. A vezérkar főnöke a múlt heti drónincidenst követően személyesen is találkozott lengyel kollégájával.

  • Böröndi Gábor: Magyarország teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal

– A múlt héten a NATO-szövetséges Lengyelország területén súlyos drónincidens történt, azóta Romániában is volt egy légtérsértés. Milyen intézkedések hárulnak ilyen esetben a Magyar Honvédségre?

– A Magyar Honvédség ilyen esetben azonnal reagál, ugyanúgy egyébként, mint ahogy a szomszédos államokban is megtörtént, hiszen nem tudjuk, hogy elszigetelt eseményről van szó vagy egy sorozat részéről. Megtettük a szükséges lépéseket, fokoztuk bizonyos légvédelmi repülőeszközöknél a készenlétet, illetőleg a légtérellenőrzést, légtérfigyelést magasabb szintre emeltük. A következő lépés az azonnali információkérés a NATO-tól, a NATO légierő-parancsnokságtól. Ezt egészítette ki a szeptember 12-i találkozóm a lengyel vezérkarfőnökkel, Wiesław Kukuła vezérezredessel, aki megosztotta a tapasztalataikat, hogy mikor kapcsolták fel a lengyel nemzeti légvédelmi rendszert, mik voltak az észlelések, milyen földi, illetve légi erőket, eszközöket használtak, és mikor kapcsolódtak be a drónok elhárításába a holland felségjelű F–35-ös vadászgépek.

– Amennyiben Magyarországon történne egy ilyen incidens, a Magyar Honvédség fel van készülve az elhárítására?

– 2022 márciusában egy eltévedt szovjet gyártmányú, de ukrán felségjelű eszköz átrepült Magyarország felett, és becsapódott Zágráb mellett. Erre mindannyian emlékszünk. Amikor ezután nem sokkal átvettem a Honvéd Vezérkar főnöki beosztását, feldolgoztuk, mi történt, mit láttunk, mit észleltünk, milyen reakciók voltak rá. A Magyar Honvédség azóta is folyamatosan gyakorol, és beépíti a működésébe a legújabb tapasztalatokat. Azt mindenképpen le szeretném szögezni, hogy általánosságban Magyarország légtere, a légtér szuverenitása megfelelő védelemmel bír, de egyes elszigetelt események vagy egyes drónok berepülése minden országnak kihívást jelent. Egyrészt ezek a drónok nem nagy radarkeresztmetszettel, vagyis visszaverődő felülettel rendelkeznek, tehát nagyon nehéz a felderítésük, nyomon követésük, másrészt ha befogjuk és azonosítjuk, kérdés, hogyan tudjuk megsemmisíteni anélkül, hogy az állampolgárokat veszélyeztetnék. A Romániában történt legutóbbi eset példájából kiindulva: egy ismeretlen drón a román légtérben repült, ötven percig kísérték az útját a román kollégák. A helyzet értékelése és elemzése szerint vagy Ukrajna irányába lőve tudták volna megsemmisíteni, vagy saját lakott településeiket veszélyeztették volna a lelövéssel. Tehát a légierő ügyeletes parancsnokának és a Magyar Honvédség vezetésének nagyon sok szempontot kell figyelembe venni ilyen esetben: milyen magasságban, hol észleltük, azonosítottuk-e, hogy milyen típusú eszközről van szó, melyik országhoz tartozhat, indítunk-e rá rakétát, ha pedig semlegesítjük, azzal nem veszélyeztetjük-e a magyar emberek biztonságát vagy a vagyonát. Csak ezeket mérlegelve és ennek tükrében születhet döntés a semlegesítésről. 

A teljes interjú a Magyar Nemzet oldalán, IDE kattintva olvasható

Fotó: Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke (Fotó: Polyák Attila)

További híreink

Ez volt az ősz leghidegebb éjszakája, nem sokon múlt a fagy

A románok őrjöngése célt ért: durván belerúgtak a székelyföldi csapatba a székely jelképek használata miatt

Baba Vanga háborút és pusztulást látott, Nostradamus egyetértett vele

A Barcelona tizenöt éve nem kapott ekkora pofont a BL-ben, de van ennél is rosszabb

Ettől a filléres, elfeledett alapanyagtól le fognak olvadni rólad a kilók!

Megvan Varga Barnabás helyettese? Marco Rossinak üzent a csatár

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

Végünk van, hihetetlenül szexi nő lehet a motorsport új nagyfőnöke – galéria

Folyamatosan üríti ki az illegálisan elfoglalt ingatlanokat az olasz kormány + videó

További híreink

Folyamatosan üríti ki az illegálisan elfoglalt ingatlanokat az olasz kormány + videó

Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó

Szentkirályi durván nekiment Karácsonynak

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el
2
Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó
3
Több száz fős tömeg gyűlt össze a Charlie Kirkért szervezett gyertyagyújtáson
4
Az Alpok alatt 1400 méterrel, 64 kilométer hosszan épül a Brenner-alagút
5
Orbán Viktor: Tíz éve is tudtuk, hogy ez nekünk nem jó
6
Vezércikk – Orbán Viktor: A Tisza-adó nem más, mint egy brüsszeli terv része + videó
7
Tömeg gyűlt össze Charlie Kirk tiszteletére Budapesten
8
Sokkoló késelés Bécsben: brutális támadás Favoriten negyedben
9
Háttérkép – Aki nyíltan beszél konzervatív, patrióta nézeteiről, veszélynek teszi ki magát + videó
10
Eladják a bérlakások helyét? Botrány a fővárosi telkek körül

Legfrissebb híreink

Ruszin-Szendi Romulusz vállalhatatlan dolgairól beszélt egykori helyettese + videó

Ruszin-Szendi Romulusz vállalhatatlan dolgairól beszélt egykori helyettese + videó

 Lefoglalta a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét - erősítette meg a volt vezérkari főnök. A bukott katona továbbá azt írta: eljárás is indult ellene. A témában és egyéb meglehetősen kínos ügyekben Pintér Ferenc biztonságpolitikai szakértő, veterán katona, Ruszin-Szendi egykori kollégája volt a Napindító vendége. 

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A józan ész álma valóra vált: Orbán Viktor terrorszervezetté nyilvánítja az Antifát

A józan ész álma valóra vált: Orbán Viktor terrorszervezetté nyilvánítja az Antifát

 Hatalmas bejelentés a Kossuth Rádióban! A magyarok már régóta várnak arra, hogy valaki végre kimondja, ami a szívükben van. Elég volt az erőszakból, a rombolásból és a nyugati káoszból! Orbán Viktor miniszterelnök a péntek reggeli interjújában egyértelműen kijelentette, hogy itt a vége az antifa terrornak! Ez a bejelentés nemcsak politikai lépés, hanem egy mélyen gyökerező hazafias érzelem kifejezése, amely minden magyar szívét megérinti.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!