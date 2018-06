Borókai: A média szolgálóleány szerepbe szorult

A Heti Válasz a következő kilencven napban hétről hétre ugyanúgy, mint eddig, elkészül, csak digitális formában lesz elérhető, ismételte meg Egyenesen című műsorunkban Borókai Gábor főszerkesztő, hozzátéve: a saját erőforrásokra koncentrálnak, külső szerzőknek „vatikáni valutával” tudnak fizetni, amelyet az érintettek zöme elfogadhatónak talált jelen helyzetben.

Borókai Gábor szerint az utóbbi években már csak bizonyos vállalkozások tudnak nyereséggel működni, de a médiavállalkozások biztosan nem tatoznak ebbe a körbe. A főszerkesztő azzal is egyetértett, hogy ma Magyarországon Simicska Lajos vállalkozásainak nem osztanak lapot.

„Magyarország egy pici piac […], és ezen a kicsi piacon mindenki tud mindenről, és mindenki valamilyen módon kapcsolódik másokhoz. Leginkább az államnak elég kiterjedt a hatóköre, befolyásolószerepe. És, ha valaki az államtól függő viszonyban van, akkor igyekszik jó barátnak mutatkozni, jó fiúnak, és akkor teheti a dolgát. Ha valaki ellenségnek mutatkozik, akkor az nyilvánvalóan retorzióval találkozik” – emelte ki.

Szerinte a politika mindig is hatással volt a piaci térre, de nem olyan mértékben, mint manapság. A szocialista-szabaddemokrata kormányok idején például piacvezérelt volt az ország, ami pozitívnak tűnhet, de ez azzal járt, hogy a politikát is bizonyos mértékben fogságban tartotta, befolyásolta. Ezzel szemben most egy nagyon erőskezű politikai irányítás van, ami kihat a piaci szereplőkre, és kihat a médiára is.

„Tehát nagyobb rend van, nincs költségvetési hiány, nincs államháztartási hiány, viszont a média szolgálóleány szerepbe szorult” – jegyezte meg.

Borókai Gábor arról is beszélt, voltak előzetes tárgyalásaik arra nézve, hogy a választások után egy magyar vállalkozói kör átveszi a Heti Választ és működteti, csak ők is visszaléptek. „Jelezték, nem tenne jót a vállalkozásaiknak, hogyha ebbe a bizniszbe is belépnének.”

Elsődleges feladatuknak jelenleg is a működést jelölte meg, mert ahogyan Borókai Gábor fogalmazott, ami nincs, azt nem lehet eladni. A főszerkesztő hozzátette, nála jelenleg nincs több ajánlat, máskülönben nem kezdeményezett volna csődeljárást a tulajdonosoknál.

