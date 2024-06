Böröcz László: a Ruszwurm cukrászda nem tűnhet el a történelem süllyesztőjében

"Októbertől azon dolgozunk majd, hogy a kétszáz éves Ruszwurm Cukrászdát megmentsük valamilyen módon, megoldást találjunk arra, hogy újra nyithasson, lehetőleg ugyanazon a helyen, ahol most is van"–mondta a Metropol kérdésére Böröcz László. Az I. kerület újonnan megválasztott fideszes polgármestere arra számít, hogy a jelenleg szünetelő, de folyamatban lévő kiürítési eljárás addig lezárul, így ki fogják tenni a bérlő céget, a Korona Cukrászdával együtt.

