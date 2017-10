Borgőz, félelem és Soros uralta a Házat napirend előtt

Az EP kötelező tervet akar Magyarországra erőltetni - állította a politikus, aki szerint a harmadik országból is hozna be menekülteket Brüsszel. Ám még hátravan a plenáris szavazás, elhúzódó vitára számítanak, de látható: folyamatban van annak a tervnek a végrehajtása, amelyről a konzultáció is szól - és az államtitkár szerint éppen ezért is kell minél több embernek részt vennie a nemzeti konzultáción.