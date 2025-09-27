Keresés

2025. 09. 27. Szombat
Belföld

Boom – 3800 templom újult meg és 200 új épült!: Soltész Miklós a magyar-szlovák kapcsolatokról is beszélt Kétsopronyban

2025. szeptember 27., szombat 15:00 | MTI

Soltész Miklós döbbenetes adatokat közölt Kétsopronyban: 3800 templom újult meg és 200 új épült a kormány támogatásával! A kétsopronyi toronysüveg felszentelése kapcsán beszélt az összefogás erejéről, ami az évek óta nem látott magyar-szlovák kapcsolatok javulásához vezetett. Ennek a javulásnak a csúcsa: a szlovákok is garantálják az Alkotmányban, hogy "a férfi férfi, a nő nő!"

  • Boom – 3800 templom újult meg és 200 új épült!: Soltész Miklós a magyar-szlovák kapcsolatokról is beszélt Kétsopronyban

Kétsopronyban, a Szent István király templom toronysüvegének felszentelésén Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a helyi összefogást ünnepelte, de beszéde ennél sokkal tovább ható bejelentést tartalmazott. A Békés vármegyei településen, ahol a szlovák nemzetiségi önkormányzaton keresztül 36 millió forintos kormányzati támogatásból újult meg a templomtorony, az államtitkár kiemelte, hogy az összefogás a hitre, a szlovák nemzetiség megmaradására és a szlovák-magyar kapcsolatokra is kihat.

A létfontosságú összefogás és a 4000 Templom

Soltész Miklós felidézte Páli Szent Vince alakját, hangsúlyozva, hogy a kétsopronyiak is tettek a dolgukat, összefogva az egyházmegyével. Külön kiemelte a kormány eddigi teljesítményét: a Kárpát-medencében 3800 templom újult meg és 200 új templom épült a magyar kormány támogatásával. "Önök megérdemelték a támogatást. Őseik megszolgálták a hazát, ez a minimum, hogy valamit visszaadjunk önöknek," – fogalmazott a megtelt római katolikus templomban.

A politikai atombomba: Szlovákia alkotmánya

A beszéd azonban a magyar-szlovák kapcsolatok kapcsán vett éles fordulatot. Soltész Miklós kijelentette, hogy a két ország viszonya évtizedek óta nem volt ilyen jó, ami lehetővé teszi a vasárnapi kormányfői találkozót. Az együttműködés hatása azonban a két nemzet törvényhozására is kiterjed: "ugyanis a szlovák alkotmányba is belefoglalják azt, amit nem is kéne: hogy a férfi férfi, a nő nő," – jelentette ki az államtitkár. Ezzel a kijelentéssel a kétsopronyi templomtorony felszentelése hirtelen a régió egyik legfontosabb identitáspolitikai eseményévé vált.

Forrás: MTI

Fotó: 

 

"Minden, amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívemhez." – Kirúgták a katonát, elvehetik a 1,3 milliós juttatását is + videó

 Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter azonnal felbontotta Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését! A volt vezérkari főnök méltatlanná vált a Magyar Honvédség katonai címére, miután éles fegyverrel járkált Tisza Párt rendezvényein – sőt, még gyerekek közelében is. A miniszter kezdeményezi a havi 1,3 milliós honvédelmi juttatás felülvizsgálatát is!

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

