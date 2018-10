"Boogie", bor és bonvivánok - Paletta

Ötödik, születésnapi koncertre készül Csemer Boglárka "Boogie", énekes, dalszerző. Boggie a 2015-ös eurovíziós dalfesztiválon képviselte hazánkat Bécsben. A Fonogram-díjas énekesnő Parfüm című videoklipjét 30 millióan nézték meg világszerte.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Átlépte a bűvösnek mondott 3-dik X-et a Villányi Vörösbor Fesztivál. A 31-dik rendezvény nemcsak az évei, hanem a programjai számában is gyarapodott: 4 naposra bővült, és több 10 ezer látogatót vonz. Nagyon sok hagyományőrző és művészeti rendezvény színesíti a programot, de a főszerep természetesen a boroké. - Megyünk is a helyszínre!

Végül jöjjön egy megrögzött bohém története. Szeptember 28-án mutatta be az Újszínház Tersánszky Józsi Jenő: A kegyelmesasszony portréja című darabját. A szerző szinte semmit sem bízott a véletlenre: a darabjának legtöbb alakját beszélő nevekkel ruházta fel, a szereplők pedig most is tűpontos szatírával mutatják be a múlt század elejének jellegzetes figuráit

Adások:

2018. október 4., csütörtök 14.30

2018. október 5., péntek 0.30

2018. október 5., péntek 7.30