Bombát találtak a Lánchídnál - ki fogják üríteni a lakásokat a környéken

Az oltások tekintetében van egy másfél-két hónapnyi előnyünk a nyugat-európai országokkal szemben, mert hamarabb szereztünk vakcinát, az újranyitásban is elöl vagyunk - jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a veszély nem enyhül és a vírus meg fogja találni azokat, akik nem oltatták be magukat. 106 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 807 428-ra nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Meghalt 2 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 950 főre emelkedett. Már 5 millió 389 ezer embert beoltottak, közülük 4 millió 360 ezren a második dózist is megkapták. A rászorulók esetében a kormánynak nem áll szándékában kivezetni a hitelmoratóriumot -mondta a Fidesz frakcióvezetője a kormánypártok debreceni frakcióülése után. Kocsis Máté közölte: a gazdaság újraindítása és a járvány utáni életről szóló nemzeti konzultáció volt a frakcióülés fő témája. Két oltás véd megfelelő hatékonysággal - hangsúlyozta Rusvai Miklós virológus Magyarország élőben extra című műsorunkban. Nincs helye semmilyen szexuális tartalomnak a gyerekszobában - hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezetője a kormánypártok kihelyezett frakcióülését követően. Kocsis Máté szerint a pedofilellenes törvény célja a gyermekek védelme, valamint az, hogy a szülők dönthessenek arról, mire nevelik gyermekeiket, ne pedig az állam, civil szervezetek vagy médiaszolgáltatók. A pedofiltörvény elfogadása miatt a baloldali kampány részeként ismét elindultak Magyarország ellen a liberális gőzhengerek - írta 10. szamizdatában Orbán Viktor kormányfő. A miniszterelnök szerint a pedofilokat radikálisan büntető, a gyermekeket radikálisan védelmező új jogszabály miatt verik félre az európai harangokat, pedig az új törvény semmilyen magasztos eszmébe vagy európai jogszabályba nem ütközik. Koncepciós per zajlik ellene, ő maga nem követett el bűncselekményt. Ezt állította Czeglédy Csaba, Gyurcsány Ferenc hatmilliárdos költségvetési csalással vádolt ügyvédje a Kecskeméti Törvényszéken. Azonnali válságkezelő intézkedéseket javasol a Magyar Autóklub Karácsony Gergely főpolgármesternek a jelentős budapesti közúti lezárások hatásának enyhítésére. Tüntetők zavarták meg Gyurcsány Ferenc utcafórumát. A tapolcai eseményen a DK szimpatizánsai mellett olyanok is részt vettek, akik kérdőre szerették volna vonni a bukott miniszterelnököt korábbi tettei miatt. A járvány, a népvándorlás és a gazdasági kihívások mellett Magyarországon az is veszély, ha a múlt tér vissza - mondta Kocsis Máté, a Fidesz-frakcióvezetője. „2018-ban azért hagytam ott az MSZP-t, mert a belső viszonyok, a politikai korrupció számomra elviselhetetlen magasságba szöktek” - mondta Szanyi Tibor Magyarország élőben című műsorunkban. Az Igen Szolidaritás Mozgalom alapítója szerint az MSZP-n belül már a végjáték zajlik. A baloldalnak két cikluson keresztül lehetősége volt megmutatni, hogyan képzeli el a kormányzást és válság idején hogyan kezelje azt - mondta Palóc André, a Százavég Alapítány vezető elemzője volt a Magyarország élőben extra című műsorunkban. „Állandóan harcolnunk kell a nemzeti érdekeinkért az EU-ban, és nem szabad naivnak lennünk, mert ebben a klubban minden tagállam mindig a nemzeti érdekeiért küzd” - mondta Andrej Babis cseh miniszterelnök. Már több mint 177,3 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ausztriában július elsejétől tovább enyhítenek a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokon, kinyithatnak a több mint egy éve zárva tartó éjszakai szórakozóhelyek is - jelentette be Sebastian Kurz kancellár. A tavaly júliusi szintre esett vissza a koronavírus-járvány terjedése Csehországban. Ukrajnában az elmúlt 24 órában csaknem 1200 új beteget jegyeztek fel, az adatok nem sokkal térnek el az előző két napiétól, így a járvány jelenleg stagnálást mutat. Hétvégi vesztegzárat hirdettek Lisszabonban és térségében a koronavírus-járvány terjedése miatt. Románia több tízmillió felhalmozott vakcinát adhat el ebben az évben az oltakozási kedv csökkenése miatt. Enyhülnek a beutazási feltételek Franciaországban a Kanadából és az Egyesült Államokból érkezőknek a koronavírus-járvány visszahúzódásának köszönhetően - jelentette be a francia kormány. A brit felnőtt lakosság több mint 80 százaléka megkapta a koronavírus elleni oltás első dózisát, és csaknem 60 százalékuknak mindkét adagot beadták. Észak-Korea a konfrontációra és a párbeszédre is felkészül az Egyesült Államokkal - idézte Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőt a kommunista ország állami hírügynöksége. Fegyveresek megöltek egy rendőrt, öt tanárt és több diákot elraboltak a nigériai Kebbi állam egyik iskolájából. Tárgyalni kíván a brit kormány az Európai Unió tagországaival a Nagy-Britanniában élő uniós, illetve az EU-ban élő brit állampolgárok választási és választhatósági jogainak kölcsönös további garantálásáról. Megnyílik az összes határátkelő Szerbia és Magyarország között a jövő szerdán - közölte Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a közösségi médiában. Hétfőn nyolc órától ismét megnyílik a forgalom előtt a drávaszabolcsi határátkelőhely a magyar-horvát határszakaszon. Vasárnap délelőtt egy feltételezett robbanótestet emelnek ki a Dunából a honvédségi tűzszerészek. Emiatt a Lánchíd környékén forgalomkorlátozások lesznek. A hétvégén érkezik az idei első hőhullám - hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Korrupciógyanú miatt őrizetbe vett a Központi Nyomozó Főügyészség egy rendőri gazdasági vezetőt. Labdarúgó Eb: Ukrajna - Észak-Macedónia 2:1; Dánia - Belgium 1:2; Hollandia - Ausztria 2:0 Női vízilabda világliga, negyeddöntő: Magyarország - Spanyolország 10:8 Babos Tímea az ausztrál Arina Rodionova oldalán párosban bejutott az elődöntőbe a nottinghami füvespályás női tenisztornán. Fucsovics Márton, Babos Tímea és Jani Réka indulhat a tokiói olimpia tenisztornáján.