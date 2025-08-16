Bombariadó Tatabányán: kiürítették a plázát

Megosztás itt:

Több épületet is ki kellett üríteni még tavasszal Tatabányán, mert valaki robbantással fenyegetőzött, de végül elfogták – írja a Kemma. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője közölte:

a férfi jelenleg letartóztatásban van, és indítványozták a kényszerintézkedés október 20-ig történő meghosszabbítását.

A bíróság ezt korábban már többször is meghosszabbította, mivel fennáll a szökés és a bűnismétlés veszélye, valamint az is, hogy a gyanúsított megnehezítené a bizonyítást. A vádlott ellen nemcsak közveszéllyel fenyegetés, hanem korábbi lopás miatt is folyik eljárás.

