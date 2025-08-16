Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 16. Szombat Ábrahám napja
Jelenleg a TV-ben:

Trump

Következik:

Célpont 09:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Bombariadó Tatabányán: kiürítették a plázát

2025. augusztus 16., szombat 08:50 | Magyar Nemzet
bombariadó Tatabánya

Riadalmat keltett egy fenyegetés Tatabányán, a hatóságok a bevásárlóközpontot is kiürítették. A rendőrség rövid időn belül elfogta a gyanúsítottat.

  • Bombariadó Tatabányán: kiürítették a plázát

Több épületet is ki kellett üríteni még tavasszal Tatabányán, mert valaki robbantással fenyegetőzött, de végül elfogták – írja a Kemma. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője közölte:

a férfi jelenleg letartóztatásban van, és indítványozták a kényszerintézkedés október 20-ig történő meghosszabbítását.

A bíróság ezt korábban már többször is meghosszabbította, mivel fennáll a szökés és a bűnismétlés veszélye, valamint az is, hogy a gyanúsított megnehezítené a bizonyítást. A vádlott ellen nemcsak közveszéllyel fenyegetés, hanem korábbi lopás miatt is folyik eljárás.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Meglepő gyógyszer csökkenti a rák kockázatát! Erre eddig senki sem gondolt!

Szalay-Bobrovnicky Kristóf: Egy hónapon belül a harmadik NATO szövetségesünknek segítünk az erdőtüzek oltásában

Újabb gyöngyszem érkezik a Lidl-be, ráadásul 1800 forintért 10 db-ot kapsz belőle!

Svédország saját lakosságát integrálja

Magyar filmek kvíz: te emlékszel még a legendás alkotások emblematikus szereplőire?

Sunyít az orvosi kamara Magyar Péter hazugságai és hergelése ügyében

Súlyos következményekkel nézhet szembe Vlagyimir Putyin, ha nem egyezik bele a tűzszünetbe + videó

A tökéletes szilvás gombóc titka, így nem lesz kemény a tészta és marad szaftos a töltelék

Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak

További híreink

Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak

Botrányos adatok az ukrán menekültekről

Megkezdődött Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Újabb botrány tarkítja a parajdi katasztrófa utóéletét
2
Újabb buszbaleset rázta meg Budapestet
3
Putyin elárulta, hogy kitört volna-e az orosz-ukrán háború, ha Trump az elnök
4
Megkezdődött Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója
5
Kiderült, mit írt utoljára Schmuck Andor titkos szerelme
6
Trump: „Tökéletes tízes” a Putyinnal tartott csúcstalálkozó
7
Kocsis Máté elárulta, mi a legjobb fegyver az álhírek ellen
8
Trump-Putyin: Eredményes volt a találkozó + videó
9
Vezércikk - Feszülten várja a világ Trump és Putyin újabb találkozóját + videó
10
Holttest egy kigyulladt tatabányai lakásban

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!