Bolondok földjén

Teljesen természetesnek gondoltam, hogy gyermekkorban a fiúk dömpert tologatnak, a lányok pedig babáznak. Teljes joggal néztük hülyének Rákosiékat, bár hangosan persze nem mertünk röhögni, amikor arról tanultunk, a traktorok nyergébe kényszerítették a nőket. És játszottunk papás-mamást, doktorosdit a szomszéd kislánnyal, fiúként felpróbáltuk anya magas sarkú cipőjét, örültünk, hogy nekünk majd nem kell ilyet hordanunk, a lányok is biztos belebújtak kíváncsiságból apa bőrébe néha, és mindez a játék része volt. Közben pedig felfedeztünk mindent, amit kellett, és meg is beszéltük kuncogva a haverokkal. Amikor pedig nagyobbak lettünk, és Pannika néni a fogmosás fontosságáról beszélt szexuális felvilágosítás címén, mi is rendkívül kínosan éreztük magunkat. Korábban nem is érdekelt, akkor pedig már nem voltunk kíváncsiak rá, ki mit beszél erről a témáról. Saját tapasztalatokat akartunk. Így aztán evidens, hogy nehezen viselem azokat, akik azzal traktálnák kiskorú gyermekeinket, hogy lehet ezt másképp is csinálni.

Ezzel szemben ma már a „haladóknál” létezik olyan óvoda, ahol havonta egyszer nemváltó napot tartanak, a fiúk lány-, a lányok fiúruhában kötelesek megjelenni. Ha bármelyik szülő fellázadna ez ellen, feljelentenék és kirúgnák az állásából. Van olyan helye a világnak, ahol szülők tömegei tömik hormonokkal serdülő korú gyermekeiket, hogy nemi jellegük ne fejlődjön ki, és olyan is, ahol az édesapát hurcolták meg, mert nem adta hozzájárulását tizenéves fia nemváltó műtétjéhez. Létezik olyan iskola, ahol a gyerekek fellázadtak kedvenc írónőjük, a Harry Potter szerzője ellen, mert azt merészelte mondani, menstruálni csak az tud, aki valóban nőnek született. Át is keresztelték a Rowlingról elnevezett termet. Miközben transznemű férfi elítéltek erőszakolják a börtönökben az igazi nőket, Angliában arról vitatkoznak, járhatnak-e lányiskolába az önmagukat lánynak tartó fiúk. Az Európai Parlament pedig határozatot hozott arról, hogy a férfiak is szülhetnek.

Hogy mindez messze van? Hogy nálunk ilyen nincs? Akkor kapaszkodjanak meg! Én sem akartam elhinni, de sajnos igaz: a Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség már 2016-ban véleményezte a Demokratikus Koalíció választási programjának tervezetét, amelyben az „azonos nemű párok házasságára vonatkozó szövegrész pontosítására és a transzneműek önrendelkezési joga biztosításának szerepeltetésére” is tettek javaslatot. Erős a gyanú, hogy azóta a moslékkoalícióban összejött valamennyi párt élt ezzel a nagyszerű lehetőséggel. A Momentum egy LMBTQ+ szakpolitikai javaslatokat tartalmazó dokumentuma szerint például biztosítani kell a megfelelő szexuális felvilágosítást az iskolában. Ezért támadják a gyermekvédelemről szóló törvényt, ezért próbálják jó előre lejáratni az erről szóló népszavazást. Ezért bélyegeznek mindenkit homofóbnak, aki felszólal azért, hogy legalább a gyerekeinket hagyják békén, mert kormányprogramjuk meghatározó eleme az érzékenyítésnek csúfolt agymosás beengedése az óvodákba és az iskolákba. Márki-Zay is azt mondta, eltörölné az általa borzalmasnak titulált törvényt.

Isten óvja meg tőlük a gyermekeinket!

Magyar Nemzet

