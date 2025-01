Bóka János: Történelmi jelentőségű volt a 2024-es magyar EU-elnökség

Megosztás itt:

A magyar elnökség annak ellenére nagy siker, hogy a kormánynak óriási ellenszélben kellett dolgoznia. Ugyanis már fél évvel a magyar elnökség kezdete előtt megjelentek azok a hangok, hogy ez egy sikertelen, kudarcra ítélt elnökség lesz, mert egy olyan ország látja el a feladatot, amelynek Európa-képe és Európa-politikája nem igazodik a fősodor elképzeléseihez - közölte Bóka János.

Hozzátette, ezért a brüsszeli szereplők jelentős részének érdekében állt az, hogy ez az elnökség sikertelen legyen, ám a törekvésük kudarcot vallott, mert a magyar elnökség, a jogalkotás, a politikai, illetve a nagy stratégiai döntések tekintetében is nagyon sikeres volt.

Elmondta: ehhez szükség volt a korábbi magyar elnökség tapasztalatára, a kormány egyértelmű elképzeléseire, egy jól működő diplomáciai és igazgatási stábra és a politikai vezetők eltökéltségre. Ez utóbbinak köszönhető, hogy még akkor is előre tudtak haladni, amikor ez konfliktusokkal járt. Ezeket a konfliktusokat Európa és Magyarország érdekében felvállalták és ezután is fel fogják vállalni - közölte a miniszter.

Hangsúlyozta: az európai unió versenyképességéről szóló Budapesti nyilatkozat sikere attól függ, hogy a következő elnökségi periódusok, illetve az intézmények, az Európai Bizottság mennyire veszik komolyan az európai vezetők szándékát. Ugyanis a tagállamok vezetőinek továbbra is nyomás alatt kell tartaniuk a bizottságot és az Európai Parlamentet annak érdekében, hogy a versenyképesség helyreállításáról szóló döntéseket valóban meghozzák. Az elkövetkező fél év ebből a szempontból kulcsfontosságú lesz, és a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a Budapesti nyilatkozat ne csak papír maradjon - mondta Bóka János.

A nyilatkozat konkrét intézkedéseket és határidőket is megjelöl. Ilyen az adminisztratív terhek csökkentése, az energiaár-csökkentésre vonatkozó akcióterv előterjesztése, aminek száz napon belül meg kell történnie - fűzte hozzá.

A tárcavezető közlése szerint a magyar elnökségnek komoly szerepe volt abban, hogy Románia és Bulgária csatlakozhatott a schengeni övezethez, szerinte, egyetlen más tagállam sem tudta volna ezt így tető alá hozni. Pintér Sándor belügyminiszternek egy évtizedes munkája van abban, hogy ezt a történelmi jelentőségű döntést sikerült a magyar elnökség alatt meghozni - mondta.

A román és a bolgár kormány visszajelzései pozitívak, ami olyan politikai tőkét jelent, amit a jövőben is lehet használni - hangsúlyozta Bóka János, rámutatva: a határmenti régió gazdaságfejlesztésében, az infrastrukturális összeköttetésekben, a munkaerőáramlás területén ennek nagyon pozitív szerepe lesz. Ugyanakkor nekünk magyaroknak az szimbolikus, a nemzetpolitika szempontjából is jelentős dolog, hogy "Burgenlanlandtól Bukarestig megállás nélkül lehet közlekedni" - értékelt.

A miniszter azt mondta, a magyar elnökség létrehozott egy olyan politikai tőkét, elismertséget - még a politikailag ellenséges brüsszeli intézményekben is -, ami talán segíthet a következő hónapokban. Szerinte ugyan a konfliktus Magyarország és Brüsszel között 2025-ben is éleződni fog - a magyar kormánynak ugyanis más az elképzelése az Európai Unióról, az európai integrációról, mint Brüsszelnek -, ám főleg az amerikai elnökválasztás eredménye miatt, de az európai tagállami politikai események miatt is "a csillagok számunkra most kedvezőbbek", mint 2024-ben voltak.

Ezeket a "csillagállásokat" fel is fogja a kormány használni a magyar érdekek érvényesítéséért - mondta a műsorban Bóka János.