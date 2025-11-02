Keresés

Belföld

Bóka János pontról pontra cáfolta dán kollégája szavait

2025. november 02., vasárnap 07:29 | MTI

Marie Bjerre, a soros elnökséget adó Dánia EU-minisztere interjút adott az ukrán Telegrafnak. Egyetlen mondatával sem értek egyet. Sajnos még vannak, akik a béke helyett a háborút szánják jövőül Európának - írta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Facebook-bejegyzésében szombaton.

  • Bóka János pontról pontra cáfolta dán kollégája szavait

"De vegyük sorra az állításokat!" - írta Bóka János, egyenként reagálva Marie Bjerre mondataira. "Számomra fontos, hogy Magyarország visszavonja a vétóját - függetlenül attól, hogy ezt a jelenlegi kormány teszi-e meg vagy egy új" - idézte a magyar miniszter dán kollégáját.

"Ezt a mondatot mindenki jól jegyezze meg!

A liberális politikus azért vár más összetételű kormányt Magyarországon, mert az tovább fogja engedni Ukrajna csatlakozási folyamatát annak tragikus következményeivel együtt. És a Tisza Párt ezt az elvárásoknak megfelelően végre is hajtaná.

A jövő áprilisi választásokon erről is döntenek a magyar választók" - írta Bóka János.

"Helytelennek tartom, hogy egy ország visszaél a vétójogával - és pontosan ez történik most" - fogalmazott az interjúban a dán EU-miniszter.

Bóka János ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy Magyarország elég világossá tette, miért ellenzi az ukrán EU-tagságot: az behozná a háborút az EU-ba, a magyarok pénzét pedig Ukrajnába vinné. Emellett véget vetne a közös mezőgazdasági és a kohéziós politikának, és térdre kényszerítené a magyar mezőgazdaságot és több más gazdasági szektort.

"Ha más lenne a magyar álláspont, az lenne visszaélés

- mégpedig a magyar választók bizalmával. Nekünk jogunk és kötelességünk megvédeni a magyar érdekeket, mert ezt helyettünk senki sem teszi meg. Ezt a jogot senki sem vitathatja el tőlünk, és ezért nem fogunk elnézést kérni senkitől. Azt is elmondtuk többször, hogy az EU-nak nem tagságot, hanem stratégiai partnerséget kellene ajánlania Ukrajnának" - tette hozzá a magyar miniszter.

A dán EU-miniszter az interjúban azt nyilatkozta: "Természetesen, ha Magyarországnak jogos aggályai vannak, meg akarjuk oldani azokat - és Ukrajna aktívan dolgozik ezen a Budapesttel folytatott párbeszéd útján."

A magyar miniszter ezzel kapcsolatban arra hívta a fel a figyelmet:

"a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól több mint tíz éve folytatunk "párbeszédet" ukrán kollégáinkkal. Azokról a jogokról, amelyet kétoldalú és nemzetközi szerződések mellett elvileg az ukrán alkotmány is garantál.

Mi nem "jogos aggályokat" akarunk megoldani, hanem azt akarjuk, hogy Ukrajna tartsa be nemzetközi kötelezettségeit" - írta Bóka János.

A dán miniszter azt is nyilatkozta: "Korábban szkeptikusan viszonyultam az egyhangúság elvéről való lemondáshoz, hiszen Dánia kis ország, és nem akartuk, hogy a nagyobb államok egyszerűen "átlépjenek rajtunk". De ma új geopolitikai helyzetben vagyunk. Ha Európa erős akar lenni, politikailag is erősebbé kell válnunk - képesnek kell lennünk cselekedni és egy hangon reagálni".

Bóka János szerint azonban az EU nem attól lesz erős és cselekvőképes, hogy jogi és adminisztratív eszközökkel letöri és elnyomja a kisebbségi véleményeket, hanem attól, hogy kész valódi konszenzust teremteni.

A dán miniszter szerint "amikor Orbán Viktor azt mondja: "Nem akarjuk meghívni a háborút az EU-ba" - ez abszurd.

Ukrajnával együtt Európa egyik legfejlettebb hadiipari bázisát hívjuk meg az EU-ba."

Bóka János erre úgy reagált posztjában: aki a hadiipart tekinti az integráció alapjának, az a háborút tekinti Európa jövőjének. Az EU nem háborús projekt, hanem békeprojekt. Ukrajna háborúban áll a világ egyik atomhatalmával. Tagsága ezt a konfliktust hozná be az EU-ba. Ez ilyen egyszerű. Európa békéjét és biztonságát a NATO garantálja - annak pedig Ukrajna nem tagja és nem is lesz - írta a magyar miniszter.

A dán miniszter szerint "valójában ma az EU sokkal többet költ Ukrajna háborús támogatására, mint amennyit agrártámogatásra kellene költenie, ha Ukrajna már tagállam lenne a jelenlegi feltételek mellett".

Bóka János szerint azonban Ukrajna ma az államcsőd állapotában van. Tagsága azt jelentené, hogy az eddigi háborús és költségvetési támogatás mellett agrártámogatást és kohéziós támogatást is fizethetnénk Kijevnek - vagy fel kellene számolnunk a jelenlegi támogatási rendszereket. Akárhogy is, Magyarország és a magyar emberek nagyon rosszul járnának.

A dán miniszter szerint "Ukrajna számos előnnyel rendelkezik. Az egyik a versenyképes és produktív agrárszektor, amely megerősíti majd az EU élelmezésbiztonságát, és erősíti az unió pozícióit a világpiacon."

Bóka János erre Facebook-posztjában úgy reagált:

"pontosan láttuk, hogy az ukrán mezőgazdasági piacnyitás már eddig is súlyos károkhoz vezetett

- Magyarország ezért tart fenn ma is egyoldalú piacvédelmi intézkedéseket Ukrajnával szemben. Ukrajna csatlakozása tönkretenné a magyar mezőgazdaságot".

Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért

Legfrissebb híreink

Ezek a Trump–Orbán-találkozó kulcskérdései

Ezek a Trump–Orbán-találkozó kulcskérdései

Az orosz-ukrán háború ügye, illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdés is napirendre kerül, így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon - közölte a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közelgő washingtoni találkozójáról szólva.
Megint lecsapott az USA a Karib-tengeren

Megint lecsapott az USA a Karib-tengeren

 Az Egyesült Államok vasárnap bejelentette, hogy előző nap újabb támadást hajtott végre feltételezett kábítószer-csempészek hajója ellen a Karib-tengeren.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

A fény, ami áttöri a sötétséget: a halottak napja valódi üzenete

A fény, ami áttöri a sötétséget: a halottak napja valódi üzenete

 A temetők megtelnek fénnyel, virággal és emlékezéssel. De ez a két nap, mindenszentek és halottak napja, sokkal többről szól, mint a puszta rituáléról vagy a fájdalmas gyászról. Ez az időszak az élet igazi értelméről, a láthatatlan kötelékek erejéről és a jelen felelősségéről tanít minket. Mai, ünnepi elemzésünkben a gyertyák fénye mögé nézünk, hogy megértsük a mélyebb üzenetet.
