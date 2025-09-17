Bóka János: Nem hiszünk az EU migrációs fordulatában
2025. szeptember 17., szerda 06:15
| Hír TV
Kételyekkel fogadja Bóka János miniszter az Európai Unió migrációs politikájával kapcsolatos új törekvéseit. Kijelentette: a magyar álláspont változatlan, a legfontosabb a határok védelme a szuverenitás és a közbiztonság érdekében.
Magyarország álláspontja változatlan: nem támogatja az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur országok közötti kereskedelmi megállapodást. A tervezet ugyanis súlyos fenyegetést jelenthet az európai, köztük a magyar gazdák megélhetésére és az élelmiszer-biztonságra, miközben olcsóbb, gyengébb minőségű termékek árasztanák el a piacot.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Káosz uralkodott el a Tisza Pártban Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres botránya után. Magyar Péter maga buktatta le a szakértőjét, mire Ruszin-Szendi a magyarázkodása közben Magyar Péter gyakran emlegetett hazugságát leplezte le.
Latorcai Csaba államtitkár szerint meg kell védeni a kormány eddigi eredményeit, mert a tét az értékek megőrzése vagy a háborúpárti liberális beolvadás. A politikus hangsúlyozta, a következő választások sorsdöntőek Magyarország jövője szempontjából.