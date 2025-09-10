Bóka János: Ne hagyjuk, hogy a világ balekjává süllyedjen az Európai Unió!

Megosztás itt:

Az Európai Bizottság elnökének szerdai beszéde ismét bebizonyította, hogy a brüsszeli politika továbbra is ugyanazokat az elhibázott utakat járja. Ukrajna uniós tagságát erőlteti, mintha nem számítana, hogy ez milyen hatalmas terhet róna rájuk. A "védelmi szemeszter" bejelentésével új szintre emelte a háborús pszichózist, amely Európa polgárainak biztonságát és gazdasági jólétét egyaránt veszélyezteti.

Sem a versenyképesség, sem az energiaválság terén nem kínál megoldást. A kedvezőtlen vámtárgyalások és a sorozatos rossz döntések következményeként Európa gazdasága tovább hanyatlik, a mindennapi élet nehezebbé válik, és a kontinens egyre inkább kiszolgáltatott helyzetbe kerül - fogalmazott a. Mindeközben folytatódik a politikai és ideológiai nyomásgyakorlás azokkal szemben, akik nem hajlandók beállni a brüsszeli fősodorba - fűzte hozzá.

Ezt a beszédet azért érdemes tanulmányozni, mert ez a Tisza Párt programja is egyben: háborús sodródás, gazdasági hanyatlás és egyre súlyosabb terhek az európai emberek vállán. Európa polgárai valódi megoldásokat, békét, stabilitást és jólétet érdemelnének - hangsúlyozta Bóka János.

Forrás: MTI

Fotó: MTI