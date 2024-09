Bóka János: Európának jelentősen javítania kell védelmi képességeit

Májusban életbe lépett a nyugat-balkáni növekedési terv, amely 6 milliárd eurós felajánlást is tartalmaz, emellett 50 milliárd eurós keretet hoztak létre Ukrajna csatlakozásának előkészítésére - emlékeztetett. Szerbiával, Albániával és Észak-Macedóniával kormányközi konferenciák megrendezését tűzték ki célul, Törökországgal aktív kapcsolatot tartanak, hogy életet leheljenek a csatlakozási folyamatba, míg Georgiának meg kell erősítenie elkötelezettségét a tagság iránt, és Koszovó is előrelépést kell tegyen - közölte.

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke Európa biztonságának az elmúlt évtizedben bekövetkezett romlásáról beszélt, szerinte az ukrajnai háború, a tömeges illegális migráció, a nemzetközi terrorizmus, illetve a szervezett bűnözés és a nemzetközi vizeket érintő kalózkodás jelent fenyegetést Európára. Örömtelinek nevezte, hogy az európai országok számottevően növelték védelmi kiadásaikat, de szerinte mindez már középtávon is csak akkor lehet eredményes, ha az ipar fejlesztése és a gyártási kapacitás növelése is társul hozzá.

Jelezte: a magyar elnökség részt vállal a kapcsolódó ügyek gyors kezelésében, ideértve az Ukrajnának javasolt hitel gyorsítását. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország a története legnagyobb humanitárius segélyprogramját valósítja meg, hiszen a háború kitörése óta több mint 1,4 millió ukrán menekültet fogadott be.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.