Bóka János: az EU nem egy háborús projekt

Bóka János azt írta, hogy Mujtaba Rahman szerint – akinek a Financial Timesban jelent meg pár napja véleménycikke – az EU-nak szembe kell szállnia Orbán Viktorral, hogy megvédje Ukrajnát. Azt javasolja, hogy ezt pénzügyi zsarolással tegyék, vagy ha ez a megközelítés kudarcot vall, akkor Magyarország szavazati jogának felfüggesztésével az EU-ban.

"Alapvetően nem értek egyet a szerző következtetéseivel és az EU-ról alkotott felfogásával, amelyre ezeket a következtetéseit alapozza. Kétségtelen, hogy az EU megosztott az ukrajnai háborúval kapcsolatban megvalósítható stratégiát illetően. Jelenleg nincs is ilyen stratégiája, mert Ukrajna támogatása és felfegyverzése, ameddig csak kell, nem stratégia, hanem egy szöveg, amivel a stratégia hiányát leplezik" - fogalmazott Bóka János.

A miniszter szerint a Trump-adminisztráció kísérletei a katonai konfliktus befejezésére és e folyamat beillesztésére az orosz kapcsolatok normalizálási folyamatába, teljesen új politikai kontextust jelentenek az EU számára.

Bóka János bejegyzésében rámutatott, természetes, hogy politikai vita folyik arról, hogyan határozzuk meg újra érdekeinket és céljainkat.

A magyar álláspont egyértelmű: a katonai konfliktust lokalizálni kell, deeszkalálni és lezárni; új európai biztonsági architektúráról szóló vita kell az összes globális szereplővel; az EU-tagállamok egyéni és kollektív képességeinek fejlesztése indokolt, hogy képesek legyenek megvédeni magukat, illetve a szükséges gazdasági háttér megteremtése az EU versenyképességének növelésével - hangsúlyozta.

A miniszter szerint ez egy legitim és észszerű opció, lehetőséget kínál arra, hogy az EU kimaradjon a háborúból, és esélyt ad arra, hogy békét teremtsen ott, ahol háború van. Helyreállíthatja versenyképességünket bizonyos területeken, és megerősíti az Ukrajnában elégetett védelmi kapacitásainkat. Menekülési stratégiát kínál az EU növekvő globális elszigeteltségéből - sorolta.

Bóka János rámutatott arra is, hogy a szerző nemcsak elutasítja a kormány megközelítését, de meg is kérdőjelezi Magyarország jogát arra, hogy megvédje azt.

Továbbá azt javasolja, hogy az EU alapvető értékeinek és pénzügyi érdekeinek védelmére szolgáló eszközöket használjuk fel egy ettől eltérő célra: az EU-n belüli nézeteltérések elfojtására. Ez hatalommal való visszaélés lenne. De ami ennél is fontosabb, a mögötte álló megfontolások nyugtalanító képet festenek az EU jövőjéről - írta Bóka János.

"Ha valaki úgy gondolja, hogy az EU háborúban áll, akkor minden eltérő vélemény egzisztenciális fenyegetéssé válik. Ha azt hisszük, hogy külső ellenséggel harcolunk, akkor végül belső ellenségeket is találunk, akiket ugyanúgy el kell intézni. Most Magyarország az, de lesz még bőven más célpont. Az EU nem külső vagy belső háborús projekt. Ne hagyjuk, hogy azzá váljon" - emelte ki Bóka János, megjegyezve, hogy levele a Financial Times pénteki számában olvasható.

