2025. 08. 28. Csütörtök Ágoston napja
Bóka János: a Tisza Párt nem önálló politikai képződmény, hanem eszköz

2025. augusztus 28., csütörtök 11:17 | Mti
Bóka János TISZA Párt

A Tisza Párt "nem önálló politikai képződmény, hanem eszköz" - jelentette ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Harcosok órája című online műsorban csütörtökön.

Bóka János azt mondta, Brüsszel a Tisza Pártot ennek megfelelően használja: Magyar Péter pártja utasításokat hajt végre annak érdekében, hogy a jelenlegi nemzeti szuverén kormányt "el lehessen takarítani az útból és utána egy bábkormánya legyen Magyarországnak".

Hozzátette, Brüsszel álláspontja, hogy a Tisza Párt a kampányban bármit mondhat, a kérdés csupán az, hogy ezért mit kell majd tenniük.

Kifejtette: ebbe a sorba illik bele az az értesülés is, mely szerint a Tisza Párt visszaállítaná a többkulcsos adórendszert, amivel a mai átlagjövedelmet keresők már rosszul járnának. Magyar Péter ugyan tagadta ezt, ám cáfolata annyira hiteles, mint amikor azt mondta, nem megy Brüsszelbe EP-képviselőnek

- jegyezte meg.

A miniszter közölte: bár Brüsszel elvileg nem szólhat bele a magyar adórendszerbe, mégis megteszi. Ennek bizonyítékai az országspecifikus ajánlások és az országjelentés, amelyekben leírják, hogy az Európai Bizottság szerint a magyar kormánynak gazdaságpolitikai szempontból mit kellene csinálnia. Ez pedig pontosan megegyezik a Tisza Párt szakértői által készített dokumentum tartalmával.

Bóka János az Európai Unióról szólva annak a véleményének adott hangot, hogy alapvetően át kell gondolni a politikai döntéshozatalt az EU-ban, mert "ez egy teljes félreértése annak", amiért az európai integráció létrejött és működik.

Az EU alapkoncepciója az, hogy szuverén európai államok úgy gondolják, együtt, együttműködve erősebbek lehetnek, mint külön, és együtt is megmaradhatnak annak, amik - mondta, rámutatva, hogy ez az alku, és ha ez működik, akkor bizonyos hatásköröket közösen, európai intézményeken keresztül gyakorolnak.

Kiemelte:

"nem arról van szó, hogy létrehozok valamit a tagállamok felett és ez folyamatosan elszipkázza a tagállami hatásköröket és forrásokat, bekorlátozza a tagállamok politikai és gazdasági mozgásterét", mert akkor a tagállamok nem erősebbek lesznek, mint külön-külön, hanem gyengébbek, és ezzel párhuzamosan erősödik a brüsszeli bürokrácia, ezért a tagállamokat segítő Európa-politika bevezetésére van szükség. 

Kitért arra, a Trump-adminisztráció alapvető élménye, hogy az Egyesült Államokban egy hálózattal és ideológiával szemben folytatott politikai küzdelmet választással megnyerte. Az Európai Bizottság és Brüsszel nagy hibát követ el, ha magát helyezi Donald Trump politikai ellenfeleinek a szerepébe, mert akkor az amerikai elnök ezt a politikai ellenfelet is le akarja győzni - tette hozzá.

Bóka János arra a hírre, hogy a magyar kormány kitiltja Magyarországról a Barátság-kőolajvezeték elleni legutóbbi támadást végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát, azzal reagált, hogy az ukránok pontosan tudják, ez a bombázás Magyarországnak és Szlovákiának is kárt okoz, mindaz, amit az ukránok ezzel összefüggésben tesznek, a "politikai nyomásgyakorlás összefüggésében érthető".

Felháborítónak nevezte, hogy az Európai Bizottság e kérdésben egy tagállam helyett egy harmadik ország, azaz Ukrajna oldalára állt, értékelése szerint ez azt jelenti, hogy "az európai intézmények működésével alapvető probléma van".

A miniszter Ukrajna esetleges európai uniós tagfelvételéről azt mondta: a legfelsőbb szinten, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Néppárt elnöke és az ukrán elnök között született döntés arról, hogy Ukrajnát a lehető leghamarabb be kell hozni az unióba, és ez az egész bővítési folyamat hitelességét ássa alá. 

Ma már nagyon kevesen vannak Brüsszelben és a tagjelölt országokban, akik azt mondják, ez egy valóban érdemalapú folyamat, inkább azt gondolják, egy teljesen átpolitizálódott folyamattá vált, és független attól, hogy Ukrajna mennyire felkészült, a felvétele érdekében áll-e az uniónak, és mi lenne a döntés hatása - fogalmazott.

Szólt arról: az ukrán stratégia, amivel ők előre akarnak haladni az EU-integrációs folyamatban, mindig is úgy nézett ki, hogy nem bennünket kerestek meg a kétoldalú problémákkal, nem törekedtek közvetlen párbeszédre, hanem felhívták Brüsszelt, majd ha ez nem működött, akkor a Biden-adminisztráció alatt Washingtont. Úgy gondolták, ez a stratégia az új, Trump-adminisztráció idején is működik, de szemmel láthatólag nem működik - tette hozzá.

A miniszter a migrációról azt mondta, már végre nemcsak az európai intézményekben, hanem meghatározó tagállamokban is lehet nyíltan arról beszélni, hogy a tömeges, ellenőrizetlen illegális migráció biztonsági kockázatot jelent, és megfordíthatatlan változásokat idéz elő, ha nem lépünk fel ellene. 

Kijelentette: a migrációs fenyegetés az Európai Unió alappilléreit kikezdő válság.

Szerinte ma már ez nyilvánvaló Brüsszelben is, "az európai intézmények azonban csak pót- és félmegoldásokon dolgoznak, és Magyarországnak kell máig kőkemény utóvédharcokat folytatni úgy, hogy napi egymillió eurós bírságot fizetünk azért, mert Európa határait védjük".

Ez az elmúlt évtized talán legnagyobb botránya, mely az európai együttműködés alapjait kérdőjelezi meg - fogalmazott, hozzáfűzve: Magyarországgal példát akarnak statuálni, mert "itt az nem a kérdés: ők hibázhatnak-e, hanem hogy megengedhető-e, hogy valaki nem áll be a sorba".

Mindeközben a német kancellár minapi beszéde nyílt beismerése annak, hogy ilyen elhibázott uniós döntések sorozata nyomán mára Németország és vele az EU "Európa beteg embere" - állapította meg.

Bóka János a műsorban kitért arra is, hogy a német gazdaság mélyrepülése a magyar gazdaságra is hatással lesz. A magyar kormány sok intézkedést hozott, hogy ezeket a hatásokat enyhítse, de jobb volna, ha az unió hátszelet biztosítana a nemzeti gazdaságok működéséhez, hogy ne kelljen ellenszélben vitorlázni - mondta.

