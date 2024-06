Bóka János: A magyar elnökségi prioritások az európai választói akaratot tükrözik

Kitért arra is, hogy hétfőn a magyar miniszterelnök jelképesen átveszi a stafétabotot a belga miniszterelnöktől és találkozik az Európai Tanács elnökével is. Az egyik brüsszeli konferenciaközpontban koncerttel kezdődik az elnökség kulturális programsorozata.

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Franciaország választ A voksolás legfőbb tétje, hogy a felmérések élén álló Marine Le Pen által fémjelzett Nemzeti Tömörülés fennállása óta először a legnagyobb parlamenti párttá válik-e, és meg tudja-e szerezni a kormányzáshoz szükséges többséget. Deutsch Tamás: Ez a háborúpárti együttműködés átírja a választások eredményét Háborúpárti együttműködés jött létre a baloldalivá vált Európai Néppárt, a szocialisták és a liberálisok között - jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője az EP-választások utáni fejleményekről szólva a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.