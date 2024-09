Bóka János: A magyar elnökség kiemelt feladatának tekinti egy új európai versenyképességi megállapodás elfogadását

Az elképzelések szerint a hagyományos politikák irányából az új, versenyképességet növelő politikák irányába tolódna el a finanszírozás. Ugyanakkor ez azt is jelentené, hogy a már magasabb fejlettségi szintű tagállamoknak kedvező politikákat finanszírozná az EU nagyobb mértékben - mondta. Ennek következtében reálértéken kevesebb forrás állna rendelkezésre, és az ezekhez való hozzáférés még szorosabban összefüggne a végső soron a Bizottság által meghatározott politikai kritériumok teljesítésével - hangsúlyozta a miniszter. Közölte: a költségvetési keret előkészítése a bővítéstől is függ, ez az elnökségi prioritások között szintén fontos. Kitért arra, hogy egyes tagállamok szerint a bővítés nem függetleníthető az EU belső reformjától.

A magyar elnökség kiemelt feladatának tekinti egy új európai versenyképességi megállapodás elfogadását, amely az ipari átállásra, a munkaerő- és demográfiai problémák kezelésére, illetve az innovációba és készségekbe való befektetésekre, valamint a finanszírozás megújítására koncentrál. Ezeken a területeken az elmúlt több mint tíz évben nem történt előrelépés - mondta. Az európai versenyképesség központi témája lesz az EU állam és kormányfői informális tanácsa november 8-i budapesti ülésének - ismertette. Bóka János fontosnak nevezte, hogy az EU legsikeresebb programját, a Kohéziós Politikát is úgy fejlesszék tovább, hogy az a jövőben is képes legyen teljesíteni eredeti céljait, az elmaradott régiók felzárkózását.

