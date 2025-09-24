Keresés

Belföld

Bóka János: a magyar álláspont most érthetővé válik! - IMF jelentés a brüsszeli nyomás hátteréről

2025. szeptember 24., szerda 20:30 | Hír TV

Az orosz energiaembargó célkeresztjében Magyarország? Bóka János a Facebook-oldalán beszélt arról, hogy az IMF tanulmánya alapján a magyar gazdaság szenvedné el a legnagyobb veszteséget az orosz gázszállítás leállítása esetén. De miért erőlteti Brüsszel az orosz energiaembargót?

  • Bóka János: a magyar álláspont most érthetővé válik! - IMF jelentés a brüsszeli nyomás hátteréről

Az IMF is alátámasztja a magyar álláspontot

Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán tett bejelentést, amely alátámasztja a magyar kormány régóta hangoztatott álláspontját az orosz energiaimport kérdésében. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) egy friss tanulmánya szerint, ha EU-szerte leállítanák az orosz földgázszállítást, a magyar gazdaság lenne az, amely a legnagyobb gazdasági teljesítménykieséssel számolhatna.

A miniszter elmondta, hogy az IMF elemzése szerint ez a lépés a magyar GDP 4 százalékába kerülne. Ez a szám egyértelműen bizonyítja, hogy a brüsszeli vezetés által folyamatosan szorgalmazott orosz energiaembargó mennyire súlyos veszélyt jelentene Magyarországra. Bóka János hangsúlyozta, hogy az ország energiabiztonságát alapjaiban tenné kockára a teljes leválás, hiszen földrajzi adottságainkon nem tudunk változtatni.

A józan ész és a valóság győzelme

A magyar kormány évek óta próbálja megértetni partnereivel, hogy a politikai nyomás ellenére a valóságot kell figyelembe venni. Míg a brüsszeli vezetés ideológiai alapon próbálja erőltetni az orosz energiahordozókról való leválást, addig Magyarország ragaszkodik a tényekhez. Az IMF tanulmánya, amely egy független, nemzetközi szervezet álláspontját tükrözi, most kristálytisztán, számokkal támasztotta alá, hogy a magyar gazdaság nem bírná el egy ilyen horderejű döntés súlyát.

Bóka János szerint a tanulmány fényében "talán már érthetővé válik a magyar álláspont". A miniszter a bejelentéssel egyértelművé tette, hogy a magyar kormány nem politikai szeszélyből, hanem a gazdaság és az emberek érdekeinek védelmében áll ellen az EU-s szankcióknak.

Forrás: MTI

Fotó: 

