Bojkottálja a Hír TV-t a gyöngyösi polgármester

A Hír TV stábja ma is próbálkozott, de amíg a botrányba keveredett polgármester mindenki másnak szívesen nyilatkozott, a Hír TV-nek ezúttal sem. Gyöngyösről, a az oltásmutyi helyszínéről jelentkezett Komáromy László tudósítónk.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára volt Földi-Kovács Andrea műsorvezető vendége, Magyarország élőben című műsorunkban, ahol többek között a gyöngyösi oltásmutyiról mondta el véleményét.

Oltásmutyi Gyöngyösön: Volt szoci képviselő tanácsára oltatta be magát Hiesz György, akinek vélhetően a felesége is egyaránt soron kívül, az erre vonatkozó szabályokat figyelmen kívül hagyva kapta meg a koronavírus elleni oltóanyagot - melyről a Mandiner is beszámolt.

Kapcsolódó cikkek:

Dömötör Csaba: Politikai felelőtlenség Hiesz György tette

Oltásmutyi Gyöngyösön: Volt szoci képviselő tanácsára oltatta be magát Hiesz György

Hír TV