Bogárinvázió Pécsen.

A rovarinvázió akkor kezdődött, amikor tavaly a belvárosi szociális bérlakás tömböt kiürítette az önkormányzat. A beköltözők ingóságaikban magukkal hozták a bogarakat.



Fölkel a 3 hónapos kisgyerek, mert etetnem kellett, és konkrétan azt veszem észre, hogy futkározik a kiságyban a csótány. Nem tudtam elkapni, mert olyan gyors, hogy az borzasztó. A konyhába ott a függöny, ahogy elhúztam ott 8 darab csótány – mondta az egyik lakó.



A város több alkalommal rendelt irtást, de a lakók szerint ezek semmit nem használtak, sőt egyre több a csótány és az ágyi poloska.



Nagyon sok a bogár. Egyre több van, hiába irtanak, nem használ a szer semmit. Egyszerűen már lakhatatlan az egész. Már az élelmiszerekre is rámegy, be a kenyérbe, mindenbe. Ez már nagyon nem jó így – panaszolta egy másik lakó.



A terület önkormányzati képviselője folyamatosan kapja a panaszokat. Azt mondja, mikor a legutóbbi bizottsági ülésen ezt szóvá tette, a Jobbikos elnök egyszerűen kinevette . A kiutalásokkal kapcsolatos visszaélések miatt ügyészségi nyomozás is folyik.



Remélem, hogy most, hogy a városházán is felütötte a fejét a rovarinvázió, kellő inspirációt kap a polgármester úr arra vonatkozóan, hogy ne gereblyézze tovább a Balatont. Tök mindegy hányszor gereblyézi az nem lesz sima, hogyha fúj a szél. Itt sem fognak eltűnni a rovarok ebben az önkormányzati bérházban, hogyha nem megfelelő szert használnak – mondta Bognár Szilvia Tiszta Kezek frakcióvezetője.



Szakértők szerint a rovarinvázió olyan méreteket öltött, amit véglegesen csak úgy lehetne megoldani, ha a közel 100 lakából kétszer hat hétre kiköltöztetnék a lakókat és teljes gázosítást alkalmaznának.