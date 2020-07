Bodolai: Nincs köze az Index botrányához a Fidesznek

Az Index.hu széteséséhez nem volt köze a Fidesznek - mondta a Magyar Nemzetnek a portált tulajdonló alapítvány kuratóriumi elnöke. Bodolai László szerint nem volt közös metszet az üzleti elvárások és a szerkesztőség tervei között. Arról is beszélt a lapnak, hogy a szerkesztőségben törzsi alapon ment a felelősségi rendszer: volt, akinek nagyobb hibát is elnéztek, másokat kisebbekért is letoltak, és nehezen fogadták be a külsősöket.