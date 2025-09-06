Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 06. Szombat Zakariás napja
Jelenleg a TV-ben:

Svenk

Következik:

Riasztás 13:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Bod Péter Ákos lehet a Tisza Párt egyik gazdasági szakértője

2025. szeptember 06., szombat 11:29 | Magyar Nemzet

Két gazdasági szakértő bemutatásáról beszélt Magyar Péter, aki kötcsei balhézása alkalmából próbál új arcokat színpadra vinni, hátha ezzel is növelni tudja népszerűségét.

  • Bod Péter Ákos lehet a Tisza Párt egyik gazdasági szakértője

Legalább két gazdasági szakértőt fog vasárnap bemutatni Magyar Péter Kötcsén, ahova balhézni és provokálni megy a Tisza elnöke. Minderről az ATV-ben beszélt pénteken Magyar Péter, a Tűzfalcsoport pedig most azt írja, forrásaik egyértelműen arra utaltak, hogy az egyik ilyen szakértőjelölt Bod Péter Ákos, Antall József által bő egy évig hivatalban tartott, bukott ipari és kereskedelmi miniszter lehet. 

A portál szerint a választás kézenfekvő lehet, a volt jegybankelnök többször szerepelt a Tisza házi csatornáján a Kontroll.hu-n és több ponton átfedést mutat a programja a Tisza Párt gazdasági előirányzataival.

Jelezték, ilyen például a Tisza Párt kiszivárgott munkaanyagában található progresszív adózás kérdése. Bod Péter Ákos ugyanis február végén a győri Híd Tisza-sziget vendégeként arra utalt, ha 2026-ban a Tisza nyer és alakít kormányt, 

Magyar Péterék át kell gondolniuk, hogy az egykulcsos szja-rendszerről áttérnek a többkulcsos modellre.

 Arról is beszélt, hogy a Tisza szakmai csoportjával is találkozott, ahol egyeztettek a többkulcsos adó bevezetéséről.

Júniusban látott napvilágot a hír, hogy félszáz úgynevezett közéleti szereplő írt támogató hangvételű nyílt levelet az ukrán népnek. A levél a Nyílt Társadalom Alapítványokhoz is köthető, az aHang oldalán jelent meg, és nem meglepő módon Bod Péter Ákos is ott volt az aláírók között.

A dokumentum olyan elemeket tartalmazott, amelyek párhuzamba állíthatók az Ukrajna uniós csatlakozást híveivel megszavaztató Tisza Párt sokak által feltételezett törekvéseivel, és nyíltan támogatják az Európai Néppárt – amelynek a tagja a Tisza is – által delegált bizottsági elnök, Ursula von der Leyen szélsőségesen háborúpárti törekvéseit.

2022 májusban pedig a rezsicsökkentésnek ment neki Bod Péter Ákos, szerinte „rettentő sokba van a költségvetésnek a 2014-es szinten beragadt rezsitarifák fenntartása”. 

Ez a fajta szemlélet – amely alapvetően eltörölné a magyar emberek közüzemi számláira vonatkozó kedvezményeket – a Tisza háza táján nem ritka. Legutóbb Surányi György – aki elődje és utódja is volt az MNB élén Bod Péter Ákosnak – kritizálta ezt a lakossági terheket jelentősen csökkentő intézkedést. Azóta kiderült, Surányinak az édesanyák adómentessége sem tetszik.

 

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: nyugat.hu

További híreink

Mutatjuk, hol szakad le az ég a hétvégén

Egyre több nyugdíjas váltja vissza az élelmiszer-utalványt + videó

Rendkívüli közleményt adtak ki az öngyilkosságot megkísérlő Koós Boglárkáról

Ukrán bejelentés: véget érhet a háború

Súlyos következményei lesznek az Írország-Magyarország meccsen történteknek

A magyar válogatott borzasztó formájáról és dublini átkáról szól az ír sajtó

Magyar Péter nagyot koppant

Ha ez rajta van az ablakodon, amikor szellőztetsz, komoly betegséget kockáztatsz

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

További híreink

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat

Trump kíméletlen leleplezése: Zelenszkij, Macron és Von der Leyen bukása az EU képmutató politikája miatt

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Példátlan fordulat Kötcsén: Orbán Viktor bejelentései alapjaiban rázzák fel Magyarországot – és a világ is figyel
2
Arcpirító kijelentést tett Zelenszkij Magyarországgal kapcsolatban
3
Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat
4
Ön is méri? Akkor tudnia kell - az eddig tökéletesnek hitt vérnyomás már nem hibátlan
5
Bekapcsolva maradt a mikrofon - kínos pillanat a Fehér Házban: Zuckerberg lebukott Trump előtt
6
Vesztettek az ukránok, Gattuso legényei végül bedarálták az észteket
7
Orosz–ukrán háború: kémiai veszélyről szólnak a hírek
8
Sokkoló erőszak – fiatal magyar lányok most a bőrükön érzik, hogy az illegális bevándorlással nő a brutális bűncselekmények száma + videó
9
Trump kíméletlen leleplezése: Zelenszkij, Macron és Von der Leyen bukása az EU képmutató politikája miatt
10
Kötcse csendjét feldúló ellenzékiek: A Tisza Párt balhéval zavarja meg a nyugalmat + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Példátlan fordulat Kötcsén: Orbán Viktor bejelentései alapjaiban rázzák fel Magyarországot – és a világ is figyel

Példátlan fordulat Kötcsén: Orbán Viktor bejelentései alapjaiban rázzák fel Magyarországot – és a világ is figyel

 Orbán Viktor kötcsei beszéde történelmi pillanat: a legendás jobboldali piknik először lesz nyilvános, és a miniszterelnök várhatóan bombasztikus bejelentésekkel készül. Adócsökkentések, Otthon Start program, geopolitikai kiállás – a tét nem kisebb, mint Magyarország jövője a 2026-os választások előtt. Készülj fel, mert ez a beszéd mindenkit megmozgat!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!