Bod Péter Ákos lehet a Tisza Párt egyik gazdasági szakértője

Legalább két gazdasági szakértőt fog vasárnap bemutatni Magyar Péter Kötcsén, ahova balhézni és provokálni megy a Tisza elnöke. Minderről az ATV-ben beszélt pénteken Magyar Péter, a Tűzfalcsoport pedig most azt írja, forrásaik egyértelműen arra utaltak, hogy az egyik ilyen szakértőjelölt Bod Péter Ákos, Antall József által bő egy évig hivatalban tartott, bukott ipari és kereskedelmi miniszter lehet.

A portál szerint a választás kézenfekvő lehet, a volt jegybankelnök többször szerepelt a Tisza házi csatornáján a Kontroll.hu-n és több ponton átfedést mutat a programja a Tisza Párt gazdasági előirányzataival.

Jelezték, ilyen például a Tisza Párt kiszivárgott munkaanyagában található progresszív adózás kérdése. Bod Péter Ákos ugyanis február végén a győri Híd Tisza-sziget vendégeként arra utalt, ha 2026-ban a Tisza nyer és alakít kormányt,

Magyar Péterék át kell gondolniuk, hogy az egykulcsos szja-rendszerről áttérnek a többkulcsos modellre.

Arról is beszélt, hogy a Tisza szakmai csoportjával is találkozott, ahol egyeztettek a többkulcsos adó bevezetéséről.

Júniusban látott napvilágot a hír, hogy félszáz úgynevezett közéleti szereplő írt támogató hangvételű nyílt levelet az ukrán népnek. A levél a Nyílt Társadalom Alapítványokhoz is köthető, az aHang oldalán jelent meg, és nem meglepő módon Bod Péter Ákos is ott volt az aláírók között.

A dokumentum olyan elemeket tartalmazott, amelyek párhuzamba állíthatók az Ukrajna uniós csatlakozást híveivel megszavaztató Tisza Párt sokak által feltételezett törekvéseivel, és nyíltan támogatják az Európai Néppárt – amelynek a tagja a Tisza is – által delegált bizottsági elnök, Ursula von der Leyen szélsőségesen háborúpárti törekvéseit.

2022 májusban pedig a rezsicsökkentésnek ment neki Bod Péter Ákos, szerinte „rettentő sokba van a költségvetésnek a 2014-es szinten beragadt rezsitarifák fenntartása”.

Ez a fajta szemlélet – amely alapvetően eltörölné a magyar emberek közüzemi számláira vonatkozó kedvezményeket – a Tisza háza táján nem ritka. Legutóbb Surányi György – aki elődje és utódja is volt az MNB élén Bod Péter Ákosnak – kritizálta ezt a lakossági terheket jelentősen csökkentő intézkedést. Azóta kiderült, Surányinak az édesanyák adómentessége sem tetszik.

